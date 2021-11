Cittadinanza digitale e Cyber security: in “IGF ITALIA 2021” un percorso formativo per le scuole

Cosenza, 3 novembre 2021 – Dopo l’edizione 2020, anche quest'anno la Camera di Commercio di Cosenza è localhost dell'internet Governance Forum Italia, organizzato in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, sotto l'egida dell'ONU, alla presenza di personalità di spicco del panorama nazionale e internazionale.

Un’occasione colta con molto interesse anche dal Ministero dell'Istruzione che, il 14 ottobre scorso, ha siglato un Protocollo di intesa con Unioncamere e Infocamere per la “Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale degli studenti" e, in attuazione del quale, le stesse Unioncamere e Infocamere hanno proposto l’erogazione di un corso gratuito in modalità e-learning rivolto agli studenti delle classi quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che, su base volontaria, potranno aderirvi.

Le scuole interessate a far partecipare i propri studenti al Corso, promosso anche sul sito del Ministero dell’Istruzione www.miur.gov.it, dovranno registrarsi a IGF2021 su www.infocamere.it/igfitalia2021 e poi comunicare l’avvenuta registrazione e gli elenchi degli alunni minorenni all’indirizzo email igf2021@cs.camcom.it entro l’8 novembre. Entro la stessa data, gli studenti maggiorenni devono invece iscriversi autonomamente.

Oltre alla partecipazione obbligatoria all’IGF, che sarà certificata per le scuole calabresi come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), il corso prevede un saluto introduttivo del Ministro dell’Istruzione, una sezione dedicata alla cittadinanza digitale e una alla Cybersecurity, con dei video di approfondimento e case study.

Tutti gli studenti che supereranno il test finale otterranno un attestato in formato Open badge di certificazione delle competenze digitali acquisite mentre, per le scuole che saranno collegate on line, oltre che per un campione di studenti, e in particolare per coloro che avranno superato il test prima del 9 novembre, è prevista una menzione durante l'evento in Camera di commercio di Cosenza, alla presenza del Capo di gabinetto del Ministero istruzione oltre che dei vertici del sistema camerale italiano, il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, il Presidente di Infocamere, Lorenzo Tagliavanti e il Presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri.

L’evento vanta il patrocinio anche del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’Innovazione, di Agid e di numerosi Ordini professionali, con conseguente riconoscimento dei rispettivi crediti formativi.

www.infocamere.it/igfitalia2021