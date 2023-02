Pd, Claudio Amendola: "Mi sa che alle primarie voto Schlein, è di sinistra"

L'attore: "Più facile Roma in Champions che Pd al governo, almeno per i prossimi 5 anni. Ai dem ci vorrebbe un Mazzone"

"Se vado a votare alle primarie del Pd? Ho scoperto che possiamo votare tutti, quando rimarranno in due. E mi sa che ci andrò. Se resteranno Bonaccini e Schlein? Voto femmina, Schlein, perché è di sinistra”. Così l'attore Claudio Amendola a 'Un Giorno da Pecora'. Schlein non è un po’ troppo di sinistra per il Pd? "Sì".

Lei è un grande tifoso romanista: più facile che la Roma arrivi in Champions o che il Pd torni al governo? “Che la Roma vada in Champions, l’altra, almeno per i prossimi cinque anni, non è una ipotesi quotata…". Ci vorrebbe un Mourinho per il Pd? "Ci vorrebbe un Carletto Mazzone, perché già il suo nome è onomatopeico…".