Claudio Venturini della OMV: «Come ottimizzare i processi di confezionamento»

Lo strumento di conteggio barre con utilizzo di sistema di visione è il nuovo progetto dell’azienda bresciana specializzata nella produzione di macchine legatrici

Aumentare la produttività dell’impianto riducendo i tempi di intervento nei cambi di prodotto sulla linea: è uno dei tanti vantaggi dello strumento di conteggio barre con l’utilizzo di un innovativo sistema di visione, nuovo progetto di OMV Officine Meccaniche Venturini di Bovezzo, in provincia di Brescia, una realtà affermata a livello internazionale nella progettazione e produzione di macchine legatrici, impianti per movimentazione e sistemi per confezionatura di prodotti finiti o materiali di laminazione in ferro, acciaio e ottone (fasci, tondini, matasse, profili commerciali o mercantili, travi) per impianti di laminazione e trafilatura, in particolare per il settore siderurgico.

Grazie all’esperienza pluridecennale maturata sul campo, l’azienda bresciana è infatti in grado di fornire al cliente soluzioni del tutto personalizzate: «Da sempre siamo impegnati nella ricerca di tecnologie innovative e dall’elevato grado di affidabilità – sottolinea Claudio Venturini, titolare insieme al cugino Sergio dell’azienda fondata dai loro padri nel 1969 e che oggi esporta in tutto il mondo, dal Messico all’India – Il nuovo strumento di conteggio barre con sistema di visione ci permette di visualizzare le teste delle barre appoggiate sulle catene di traslazione durante il passaggio davanti alla fotocamera ed effettuarne il conteggio. Una volta determinato il numero richiesto dal cliente, meccanicamente un sistema di leve procede alla separazione dell’ultima barra dalla prima del conteggio successivo, separandole».

I punti di forza rispetto ai sistemi tradizionali sono diversi: oltre all’aumento della produttività dell’impianto, lo strumento consente di utilizzare le catenarie del cliente evitandogli investimenti ulteriori e di separare le barre accavallate, oltre a ridurre il numero dei particolari meccanici soggetti ad usura e, quindi, da sostituire nel tempo. «Tutto il sistema è inoltre comandato da un programma software dedicato sia per l’identificazione delle sagome delle barre che per interazione tra i vari componenti meccanici - conclude Venturini -. Questo nuovo strumento che abbiamo adottato offre di fatto una versatilità nella gestione dei parametri di affinamento grazie a un’interfaccia semplice con il sistema di gestione del cliente».

