Clé de Peau Beauté lancia la seconda iniziativa annuale a sostegno dell'UNICEF per migliorare l'accesso delle ragazze alle discipline STEM

Nell'ambito di un impegno filantropico a lungo termine, Clé de Peau Beauté donerà una parte delle vendite globali del suo iconico prodotto, The Serum, per sostenere l'istruzione delle ragazze come elemento chiave per un mondo migliore

TOKYO, 14 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, il marchio globale di prodotti per la cura della pelle e il make-up di lusso, annuncia il secondo anno della sua partnership pluriennale con UNICEF. La partnership punta a migliorare l'accesso delle ragazze alla formazione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica (STEM), all'apprendimento e alle competenze pertinenti in queste materie per il futuro, con lo scopo di portare alla luce il loro potenziale attraverso la conoscenza. Il marchio donerà una parte delle vendite globali di The Serum per sostenere il programma UNICEF, che contribuisce all'istruzione e all'emancipazione delle ragazze in regioni come Bangladesh, Kirghizistan e Niger. L'iniziativa si svolgerà a maggio e giugno nei punti vendita, e da maggio al 31 dicembre online.

Nel nostro mondo ci sono circa 600 milioni di ragazze adolescenti, molte delle quali, soprattutto quelle che vivono nei Paesi in via di sviluppo, sono escluse in modo sproporzionato da opportunità di apprendimento e sviluppo di competenze, soprattutto nel campo delle discipline STEM. Il dato diventa particolarmente significativo ora che il 90 per cento dei posti di lavoro in tutto il mondo ha una componente digitale e senza un aumento dell'adozione e dell'uso del digitale, le ragazze adolescenti avranno minori opportunità di lavoro e dovranno affrontare ulteriori ostacoli per essere competitive sul mercato del lavoro del XXI secolo.[1]

La pandemia globale ha rivoluzionato la vita e l'istruzione di milioni di ragazze in tutto il mondo e ha evidenziato l'urgenza dell'inclusione digitale con la nostra crescente dipendenza dalla tecnologia. Mentre il mondo reinventa i sistemi di apprendimento per adattarsi alla nuova realtà, la partnership di Clé de Peau Beauté con UNICEF sviluppa un piano per aiutare le ragazze e le giovani donne a sviluppare le proprie competenze sia in un momento di crisi che in una prospettiva futura.

I fondi raccolti per UNICEF dalle vendite di The Serum dello scorso anno hanno consentito di portare avanti iniziative in tutto il mondo che permettono alle ragazze di superare le barriere all'istruzione e portare alla luce il proprio potenziale:

Bangladesh: trasformare l'istruzione per le ragazze

Kyrgyzstan: costruire le competenze del XXI secolo per le ragazze

Niger: promuovere l'emancipazione delle ragazze

"Ogni ragazza merita di crescere in un mondo di opportunità e di vivere appieno la propria vita. Ma a milioni di ragazze in tutto il mondo viene negata tale opportunità, senza accesso alla scuola o alle risorse; viene negata la possibilità di divenire parte della società in modo paritario. La pandemia ha evidenziato l'urgenza dell'inclusione e la necessità di mettere le ragazze al centro dell'attenzione per permettere loro di cambiare la propria vita e contribuire alle rispettive comunità. Con il sostegno della nostra partnership con Clé de Peau Beauté, UNICEF sta investendo in iniziative di sviluppo delle competenze nelle discipline STEM, nelle tecnologie digitali e nell'imprenditoria sociale. UNICEF sostiene iniziative che fanno sì che le ragazze possano prendere il controllo della propria vita, disponendo delle giuste risorse e opportunità. 600 milioni di ragazze adolescenti del mondo possono diventare la più grande generazione di leader femminili mai viste al mondo", ha dichiarato Carla Haddad Mardini, Responsabile Private Fundraising and Partnerships di UNICEF.

"Noi di Clé de Peau Beauté crediamo che la chiave per un mondo migliore stia nel far emergere il potere delle ragazze attraverso le discipline STEM, un compito che nessun individuo o marchio può svolgere da solo. Con l'acquisto di The Serum, chiunque può sostenere il lavoro reso possibile dalla nostra partnership con UNICEF e rivendicare il proprio ruolo nell'apportare cambiamenti positivi in un periodo di crisi globale. Siamo onorati di sapere che attraverso UNICEF questi contributi sono destinati a produrre l'impatto più necessario e significativo. Ora, nel secondo anno di questa iniziativa, invitiamo caldamente tutti a svolgere un ruolo tangibile nel consentire alle ragazze di accedere al mondo dell'istruzione, promuovendone l'autodeterminazione e l'impiegabilità a livello globale", ha dichiarato Yukari Suzuki, Chief Brand Officer di Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté mira a responsabilizzare le ragazze attraverso l'istruzione, il primo passo per portare alla luce il potenziale e l'intelligenza innata delle ragazze.

Attraverso questa iniziativa, per ogni acquisto di The Serum, verrà effettuata una donazione all'UNICEF a sostegno dell'istruzione e dell'emancipazione delle ragazze di tutto il mondo. Clé de Peau Beauté invita le donne a contribuire all'istruzione delle ragazze partecipando a questa campagna in un periodo in cui le ragazze di tutto il mondo hanno bisogno di ancora più sostegno. Insieme, possono creare un futuro più radioso e positivo.

Clé de Peau Beauté, marchio di lusso globale di Shiseido Cosmetic, è stato fondato nel 1982 come espressione definitiva dell'eleganza e della scienza. Clé de Peau Beauté significa "chiave per la bellezza della pelle". La filosofia del marchio è quella di portare alla luce il potere della radiosità femminile sfruttando le tecnologie del make-up e della cura avanzata della pelle che provengono da tutto il mondo. Sempre guidata da una squisita sensibilità e intelligenza estetica, Clé de Peau Beauté crea prodotti che si distinguono per modernità, eleganza e dinamismo, emergendo come leader del settore nell'offrire alla pelle una radiosità così straordinaria che sembra provenire dall'interno. Disponibile in 20 Paesi e regioni in tutto il mondo.

