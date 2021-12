Gravi effetti per l' ambiente, l'economia e l'agricoltura

Salgono a oltre 1 miliardo i danni causati in Italia dall'invasione di insetti come la cimice asiatica e il moscerino killer con gravi effetti per l'agricoltura, l'ambiente e l'economia. E' quanto emerge dal documento finale degli stati generali dei florovivaisti italiani promosso dalla Coldiretti che chiedono al Governo di difendere il nostro patrimonio verde.