Clima, bambini di oggi vivranno eventi estremi fino a 7 volte più forti

I bambini di oggi dovranno affrontare in futuro eventi climatici estremi molto più forti di quelli attuali, soprattutto nei paesi più poveri. Secondo uno studio internazionale pubblicato su Science, saranno esposti alle ondate di calore eccessivo in media 7 volte di più rispetto ai loro nonni, saranno colpiti 2,6 volte in più dalla siccità, 2,8 volte in più dalle inondazioni dei fiumi, quasi 3 volte in più dalla perdita dei raccolti agricoli e dal doppio degli incendi devastanti.