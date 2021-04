Clima, Biden: "Decennio decisivo per evitare catastrofe"

"Gli Stati Uniti si mettono in cammino verso l'obiettivo di dimezzare le emissioni di gas serra entro la fine di questo decennio". Come era stato anticipato dalla Casa Bianca, Joe Biden nel suo discorso di apertura del summit sul clima organizzato dagli Usa, ha annunciato il nuovo target di tagliare entro il 2030 del 50-52% le emissioni, rispetto ai livelli del 2005.

"Questo è il nostro obiettivo come nazione - ha aggiunto il presidente - e questo è quello che possiamo fare se agiamo per costruire un'economia che sia non solo più prospera ma più salutare, equa e pulita per tutto il Pianeta".

"Gli i scienziati ci dicono che questo è il decennio decisivo in cui dobbiamo prendere decisioni che possono evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica" ha detto ancora Biden. "Soprattutto quelli che rappresentano le maggiori economie devono farsi avanti ed adottare misure ambiziose", ha aggiunto, ricordando come gli effetti dei cambiamenti climatici siano già evidenti e si rischiano maggiori eventi catastrofici se non verranno bloccati.

"Non possiamo rassegnarci a questo futuro dobbiamo agire subito, tutti noi" ha detto, affermando che l'obiettivo del summit è quello di costruire "un cammino" su cui procedere insieme verso la Cop26, presieduta da Regno Unito e Italia, che si svolgerà il prossimo novembre a Glasgow.

"La scienza è innegabile, il costo dell'inazione continua a crescere; gli Stati Uniti non aspetteranno" ha aggiunto Biden, sottolineando che gli Usa sono pronti ad agire non solo a livello federale, ma locale e dei privati. "E vediamo l'opportunità di creare milioni di posti di lavoro".

Blinken - Secondo quanto sottolineato poi anche dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel suo intervento al summit virtuale sul clima, "nessun Paese può affrontare questa sfida da solo". E "questo governo intende fare più di quanto qualsiasi altro governo americano abbia mai fatto per affrontare le questioni climatiche", ha aggiunto. "Tutti i Paesi sappiano che vogliamo lavorare con loro per salvare il nostro pianeta e siamo tutti impegnati a trovare ogni modo possibile per cooperare sul clima", ha proseguito il capo della diplomazia statunitense.