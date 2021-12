Clima, Cingolani: "Tutto il mondo ha accettato l'idea che dobbiamo accelerare"

"Tutto il mondo ha accettato all’unanimità l’idea che dobbiamo accelerare, avere maggiore ambizione; aver accettato il target di 1.5 °C è il principale risultato dell’anno. D'altra parte sappiamo, specialmente quando consideriamo la grande fetta di Paesi rappresentati nella Cop26, che è inevitabile concludere con un compromesso che potrebbe non soddisfare tutti ma che è ragionevole e rappresenta un passo in avanti per i prossimi anni". Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel suo intervento durante la presentazione a Roma del World Energy Outlook dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea).

Quanto ai giovani, dice, "sono indispensabili, sono i titolari del futuro che stiamo cercando di correggere ora. Credo che l'aspetto positivo sia che sono stati coinvolti quest'anno, abbiamo dato loro spazio per fare delle proposte. L’Italia sta sostenendo Youth4Climate Forever, un’iniziativa che ogni anno darà spazio, risorse e infrastrutture ai giovani perché propongano le loro idee ai tavoli decisionali; speriamo che questo acceleri la transizione in futuro".