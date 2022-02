Clima: Copernicus, in Europa gennaio più caldo della media

L'Europa ha registrato un gennaio complessivamente più caldo della media del mese per il periodo 1991-2020. A registrarlo è Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell'Ue. Nello specifico, nel mese di gennaio le temperature sono state più calde della media in Germania, Europa orientale, Scandinavia, Regno Unito settentrionale e Irlanda, mentre condizioni più fredde della media si sono verificate in Francia, Spagna nord-orientale, Grecia e Turchia.

A livello globale, gennaio 2022 è stato di 0.28°C superiore alla media 1991-2020. Le temperature sono state superiori alla media in alcune zone dell'Asia centrale e della Russia e una significativa ondata di calore ha colpito il Sud America, mentre temperature inferiori alla media si sono verificate in vaste zone del Canada, in Africa Settentrionale e in India.