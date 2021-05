Clima, Di Maio: "Leadership Italia e Usa su transizione ecologica"

“Siamo in un momento storico fondamentale per la salvaguardia del pianeta, Italia e Stati Uniti sono chiamati ad esercitare un ruolo di leadership per convincere i nostri partner che la transizione energetica e la lotta per la salvaguardia del pianeta sono un vantaggio e una grande opportunità per tutta la Comunità internazionale". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo l'incontro alla Farnesina con l'inviato degli Stati Uniti per il clima John Kerry.

"In qualità di presidente di turno del G20, l’Italia è fortemente impegnata a mantenere i temi del clima e dell’energia al centro dell’agenda internazionale e a promuovere un nuovo e più ampio concetto di sicurezza energetica - ha assicurato Di Maio -. La riunione ministeriale Energia-Clima, che ospiteremo il 23 luglio a Napoli, sarà una prima assoluta nella storia del G20".

In giornata, anche uno scambio di doni alla Farnesina tra il ministro Di Maio e Kerry: il titolare degli Esteri, a quanto si apprende, ha regalato a Kerry una cravatta Made in Italy - "una delle nostre eccellenze" ha detto Di Maio - e Kerry ha donato al ministro un libro con dedica.