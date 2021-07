Clima, Esa e Nasa uniscono le forze

Esa e Nasa uniscono le forze nella lotta al cambiamento climatico e annunciano una partnership strategica per potenziare le scienze della Terra. L'obiettivo di Nasa e Esa é garantire che i dati dei satelliti di osservazione della Terra vengano utilizzati al meglio, approfondire la scienza e portare così il massimo beneficio all'umanità. La partnership è stata formalizzata dal direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, e dall'amministratore della Nasa, Bill Nelson, attraverso la firma di una dichiarazione di intenti. L'accordo mira a spianare la strada per guidare una risposta globale ai cambiamenti climatici, attraverso il monitoraggio della Terra e del suo ambiente con i loro sforzi combinati nelle osservazioni, nella ricerca e nelle applicazioni delle scienze della Terra. "Il cambiamento climatico è una sfida globale che richiede azione: ora", ha affermato l'amministratore della Nasa, Bill Nelson. "La Nasa e l'Esa -ha detto- stanno aprendo la strada nello spazio, costruendo una partnership strategica senza precedenti nelle scienze della Terra. Questo accordo stabilirà lo standard per la futura collaborazione internazionale, fornendo le informazioni così essenziali per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e contribuendo a rispondere e ad affrontare le domande più urgenti nelle scienze della Terra a beneficio degli Stati Uniti, dell'Europa e il mondo".

Non è la prima volta che Esa e Nasa uniscono le forze. I team delle due agenzie spaziali hanno lavorato fianco a fianco alle campagne sul campo nell'Artico per convalidare le rispettive missioni CryoSat e IceSat e lavorano anche insieme e con altri partner alla missione Copernicus Sentinel-6 lanciata di recente, che è una nuova missione per estendere il record a lungo termine dell'innalzamento del livello del mare.

"Senza dubbio, lo spazio è il miglior punto di osservazione per misurare e monitorare i cambiamenti climatici, ma unire le forze è anche la chiave per affrontare questo problema globale. Ecco perché l'accordo di oggi tra le nostre organizzazioni è così cruciale" ha osservato il Dg dell'Esa, Josef Aschbacher. "Anche il tempismo è importante, in particolare se guardiamo alla conferenza sul clima Cop26 entro la fine dell'anno, dove abbiamo la possibilità di rendere ulteriormente lo spazio parte integrante della soluzione quando si tratta di mitigazione del cambiamento climatico" ha aggiunto Aschbacher.

Proprio a maggio scorso, la Nasa ha annunciato il suo Earth System Observatory, che progetterà una nuova serie di missioni incentrate sulla Terra per fornire informazioni chiave per guidare gli sforzi relativi al cambiamento climatico, alla mitigazione dei disastri, alla lotta agli incendi boschivi e al miglioramento dei processi agricoli in tempo reale. La dichiarazione d'intenti congiunta integra le attività in corso per l'Osservatorio del Sistema Terra. L'Esa e la Nasa stanno inoltre definendo una nuova missione gravitazionale per gettare nuova luce sui processi essenziali del sistema Terra come il ciclo dell'acqua. Ad esempio, "peserà" l'acqua nelle sue varie posizioni, come il sottosuolo e negli oceani, per comprendere la distribuzione e il trasporto della massa d'acqua. Attraverso la nuova partnership strategica, l'Esa e la Nasa esploreranno e svilupperanno nuovi modi di lavorare insieme, raggiungere la sinergia tra le loro attività, coordinare e cooperare su interessi strategici programmatici, scientifici e politici e identificare processi per lavorare insieme in modo più efficiente e rapido.