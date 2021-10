Centinaia di sostenitori per l'attivista giunta in treno per la Cop26

"Finalmente a Glasgow per la Cop26!". Così Greta Thunberg ha salutato su Twitter i suoi sostenitori che, in centinaia, l'hanno accolta alla stazione ferroviaria della città scozzese, dove è arrivata, per la conferenza internazionale dell'Onu sul clima. Anche a Glasgow, Greta sarà la protagonista di una grande manifestazione che è stata organizzata per il 5 novembre dai Fridays for future scozzesi.