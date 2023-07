Clima, insediato il Comitato per la sicurezza tecnica: ieri la prima seduta al Viminale

Si è insediato ieri il Comitato Centrale per la sicurezza tecnica della Transizione Energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, presieduto dal Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco e riunito per la prima volta presso il Dipartimento Vigili del Fuoco, Difesa civile e soccorso pubblico al Viminale, alla presenza del sottosegretario di Stato Emanuele Prisco e del Capo Dipartimento prefetto Laura Lega.

“E’ il risultato della precisa volontà del Governo - che lo ha istituito con il decreto Pnrr dello scorso febbraio - di accelerare e ottimizzare la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano. Mettere a terra in sicurezza tutte le misure è strategico per la crescita e per lo sviluppo economico della Nazione. Abbiamo la necessità di essere competitivi e rapidi per cogliere appieno questa opportunità e il Ministero dell’Interno, assieme ai ministeri e a tutti gli organismi coinvolti dovranno indicare le regole tecniche per utilizzare in sicurezza le tecnologie legate alla transizione energetica per individuare i fattori di rischio collegati al cambiamento climatico e a contrastarne gli effetti ma anche per offrire alle nostre imprese un nuovo margine di mercato su questo settore”, ha affermato il sottosegretario di Stato Prisco, partecipando alla prima seduta.