Clima, l'allarme del principe Carlo: "Finestra opportunità pericolosamente stretta"

Per evitare la catastrofe climatica e far avviare il pianeta su un percorso più sostenibile "la finestra di opportunità è pericolosamente stretta". E' l'allarme suonato dal principe Carlo, nel suo intervento registrato trasmesso al Saudi Green Initiative Forum in corso a Riad, evento voluto dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e che cade a una settimana dalla conferenza dell'Onu sul clima Cop26 che si svolgerà a Glasgow, in Scozia.

Nel suo discorso, Carlo ha incoraggiato i leader del Medio Oriente ad approfittare al massimo "l'enorme potenziale" rappresentato dai progetti sulle energie rinnovabili e ha definito "enormemente incoraggiante" l'impegno dell'Arabia Saudita per la diversificazione energetica.