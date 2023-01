Ripercussioni non solo per gli ecosistemi marini, ma anche per esseri umani ed ecosistemi terrestri

Nel 2022 nuovo record per il riscaldamento dell'Oceano, accompagnato da un aumento della stratificazione e dalla variazione di salinità delle acque. Tra le conseguenze, l'alterazione del modo in cui calore, carbonio e ossigeno vengono scambiati tra l'oceano e l'atmosfera. Ripercussioni non solo per gli ecosistemi marini, ma anche per esseri umani ed ecosistemi terrestri.