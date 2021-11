Clima, oltre 1 mld di danni da cimice asiatica e moscerino killer

Con gravi effetti per economia e ambiente

Sono oltre 1 miliardo i danni causati da insetti come la cimice asiatica e il moscerino killer arrivati nelle campagne italiane soprattutto con le piante ed i semi dall’estero nell’ultimo triennio con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico. E’ quanto emerge dal documento finale degli Stati generali dei florovivaisti italiani promosso dalla Coldiretti con la presentazione al Governo delle richieste dei produttori per difendere il patrimonio verde Made in Italy.