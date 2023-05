Clima: Pichetto, 'creare modello intervento più rapido, diretto e semplice'

Rispetto al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, "dobbiamo svolgere una serie di azioni: alcune sono di mitigazione e le altre di adattamento del sistema che prevedono opere e indirizzi da dare alle Regioni, ai soggetti attuatori; si tratta di ricreare un nuovo modello di intervento che sia anche più rapido, diretto e semplice, senza andare a scapito della trasparenza. Stiamo pagando una tempistica molto diradata, dobbiamo stringere i tempi". Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ospite di Adnkronos Live.

Le "azioni" contro il dissesto "sono tante e discendono da una valutazione complessiva che facciamo in tutto il Paese sul cambiamento climatico in corso: il fatto che piova 85 giorni anziché 110-115 all'anno la stessa quantità di acqua determina anche questi disastri", osserva Pichetto ricordando anche "l'azione per mitigare il riscaldamento globale, un impegno globale per non superare l'incremento di 1,5°C".