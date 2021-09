Clima, Piunti (Conou): 'Economia circolare elemento centrale'

"Nella Pre-Cop26 il tema è la lotta al cambiamento climatico, ma io sono convinto che questa battaglia non si possa vincere se non si passa anche da un’economia circolare molto più forte e diffusa, basti pensare che a livello europeo si recupera mediamente il 40% dell’olio immesso al consumo e se ne rigenera solo il 60%. Si può e si deve fare molto meglio di così. Noi di Conou siamo vicini al 100% di circolarità. L’economia circolare non è un ‘di più’ nella lotta al cambiamento climatico, ma è un elemento centrale e fondamentale". Così Riccardo Piunti, presidente del Conou, alla presentazione del Rapporto di Sostenibilità del Consorzio.