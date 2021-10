Clima, transizione verso energia pulita ancora troppo lenta

Una nuova economia energetica sta emergendo in tutto il mondo con il fiorire del solare, dell'eolico, dei veicoli elettrici e di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio. Ma mentre il momento cruciale della Cop26 si avvicina, il nuovo World Energy Outlook della Iea rende chiaro che questo progresso dell'energia pulita è ancora troppo lento per mettere le emissioni globali in declino sostenuto verso lo zero netto, evidenziando la necessità di un segnale inequivocabile di ambizione e azione da parte dei governi a Glasgow.