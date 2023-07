Club ACI Storico: 10 anni di attività

Compie 10 anni di attività il Club ACI Storico, in tutto il territorio nazionale sono 20 i Musei affiliati.

Il Club ACI Storico compie 10 anni.

Un’associazione senza scopo di lucro la cui finalità è quella della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico motoristico italiano, il Club ACI Storico è stato istituito il 5 giugno del 2013.

I veicoli storici devono essere considerati alla stregua di un museo viaggiante a disposizione della collettività, il Club ACI Storico precisa che non basta che un’auto abbia superato i 20 anni per essere considerata storico, una distinzione fondamentale per separare le auto semplicemente vecchie e dunque inquinanti da quelle rappresentative della storia.

Club ACI Storico: le caratteristiche di un’auto storica

Tutti i veicoli che sono presenti nella “Lista di Salvaguardia”, possono essere considerati potenzialmente storici e oggetto di agevolazioni fiscali. I criteri per distinguere un’auto storica sono:

● rarità: intesa come esemplari circolanti

● caratteristiche tecniche

● innovazione e unicità del progetto industriale.

I veicoli con più di 30 anni non sono inseriti nella lista in quanto destinatari di benefici fiscali ed esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

I requisiti per poter iscrivere un veicolo nel Registro sono i seguenti:

● anzianità tra i 20 e i 29 anni, se si tratta di un’auto e il modello è incluso nella Lista di Salvaguardia

● anzianità tra i 30 e i 39 anni, se si tratta di un’auto e il modello è incluso nell’apposito Elenco ACI Storico

● anzianità di almeno 40 anni (per ACI Storico tale anzianità può essere potenzialmente indicativa di storicità).

Il Registro ACI Storico si articola in tre sezioni:

● Auto e Moto Classica

● Auto Sportiva

● Rilevanza storica ai fini fiscali.