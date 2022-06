CMP srl, i pallet di plastica che hanno rivoluzionato il settore della logistica

Milano, 6 giugno 2022. In un mondo che si muove velocemente spostando beni di qualsiasi genere, destinati agli ambiti più disparati, la logistica appare un settore centrale per l’economia mondiale e gli imballaggi per il trasporto sicuro delle merci acquistano sempre più importanza in un’evoluzione continua legata ai mutamenti di abitudini e stili di vita. Ecco perché affidarsi a professionisti seri e preparati risulta la scelta migliore, per questo oggi vi parliamo di CMP srl, da 22 anni attiva nel settore della movimentazione delle merci e degli imballaggi di plastica. Si tratta di un’azienda a carattere familiare con un direttivo composto da 5 persone che ha sede a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Puntando sulle potenzialità dei pallet di plastica e prestando attenzione alle esigenze dei clienti, l’impresa ha cambiato volto nel corso del tempo, passando da rivenditrice a produttrice.

Oggi, con 25 dipendenti in sede e una vasta rete di agenti commerciali, opera con successo anche sui mercati esteri, portando avanti valori come: la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità dei processi di produzione. Lungo un percorso di ricerca e perfezionamento costanti, CMP srl continua a investire in macchinari tecnologicamente avanzati, materiali rigenerati e fonti di energia rinnovabili, fedele agli ideali che l’hanno guidata nella sua crescita con l’obiettivo di creare prodotti sostenibili e di alta qualità.

Da rivenditori a produttori di pallet di plastica

Una trasformazione, quella della CMP srl, che rivela una maestria incredibile nell’analizzare e comprendere criticità e opportunità della logistica internazionale, anche attraverso la differenziazione di prodotti e servizi. “Abbiamo cercato di creare dei prodotti che fossero il più possibile flessibili e rispondessero al 100% alle esigenze del mercato, cercando sempre di generare innovazione. Avere un prodotto nostro significa poter operare qualsiasi tipo di variazione, attuando scelte strategiche”, ci spiega l’Ing. Daniela Corno, responsabile area commerciale e acquisti.

Vipall, Jpall e Vinplast®, i prodotti di punta dell’impresa

Vipall, Jpall e Vinplast® sono marchi registrati che rappresentano il core business dell’azienda.

Vipall è un pallet monoblocco innovativo, versatile e flessibile realizzato nel 2015.

Il Jpall, lanciato nel 2019, è ergonomico e leggero; proprio grazie a queste sue proprietà ha cambiato il mondo della logistica legata all’export.

Per finire troviamo il Vinplast® (progettato nel 2006), un sistema brevettato per lo stoccaggio del vino. Si tratta di un’interfalda in materiale plastico per l’alloggiamento orizzontale delle bottiglie, che vengono così preservate dal rischio di rottura, dalla polvere e dalla luce per garantire una protezione completa del prodotto. Si presenta come una valida alternativa alle gabbie in metallo e ai paretali in legno, senza contare la possibilità di sfruttare al massimo lo spazio della cantina. Vinplast® è molto richiesto in tutta Europa, ma anche in Sudamerica, Australia, America del nord, Israele, Georgia, Moldavia e Sudafrica. L’offerta proposta dalla CMP srl è molto ricca e variegata, abbiamo: contenitori di ogni dimensione e materiale con possibilità di personalizzazione, Combo Bag in box (contenitori richiudibili per il trasporto dei liquidi) e una divisione destinata ai prodotti “fuori misura”. A questi si aggiungono i servizi di noleggio e lavaggio di pallet e contenitori.

L’impegno a tutela dell’ambiente

Uno dei principi su cui si fonda l’impresa è il rispetto per l’ambiente: CMP srl ha posto la sostenibilità tra i suoi obiettivi, investendo nel recupero degli scarti di lavorazione e utilizzando macchine a basso consumo energetico. Considerando che l’82% della produzione proviene da materiale rigenerato, attingendo a fonti di energia rinnovabili secondo un processo di fabbricazione che risponde alle norme per la tutela dell’ambiente, l’azienda si muove pienamente nell’ottica dell’economia circolare. Come sottolinea l’Ing. Daniela Corno: “Materiali destinati al rifiuto vengono valorizzati, mescolandoli con altri tipi di plastiche per dare loro una seconda vita. Inoltre, tutti gli stampi vengono realizzati in modo da minimizzare i consumi senza rinunciare alla qualità e alla robustezza”.

Non solo una sfida da vincere, ma da vivere

Passione ed entusiasmo sono le chiavi del successo della CMP srl, da sempre pronta a investire nell’innovazione, progettando stampi al passo con le richieste del mercato e utilizzando strumenti all’avanguardia. L’impresa continua a credere nell’imballaggio di plastica mettendosi costantemente in gioco: “Per noi questo lavoro è come una sfida da vivere, non solo da vincere”, conclude così l’Ing. Corno e dalle sue parole trapela tutta la straordinaria capacità di saper guardare avanti con impegno e fiducia nel futuro.

