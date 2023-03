Cnmi e Blanc Magazine insieme per tre designer emergenti

Dal 21 al 27 febbraio prossimi a Milano il progetto 'A Global Movement to Uplift Underrepresented Brands'. Teneshia Carr, editor in chief di Blanc Magazine: "Così diamo voce a stilisti"

Riunire i principali membri della comunità della moda per scoprire e celebrare il lavoro di designer sottorappresentati su un palcoscenico globale. E' lo scopo della collaborazione tra Blanc Magazine e Camera Nazionale della Moda Italiana, che dal 21 al 27 febbraio prossimi manderanno in scena il progetto 'A Global Movement to Uplift Underrepresented Brands' in occasione della settimana della moda milanese. Giunta alla sua seconda presentazione, l'iniziativa, allestita all’interno del Fashion Hub di Palazzo dei Giureconsulti, rappresenta la continuazione della collaborazione tra il direttore di Blanc Magazine, Teneshia Carr e Cnmi, che negli ultimi anni hanno lavorato insieme a diversi eventi e progetti incentrati sulla diversità e l’inclusione.

"Il progetto è una continuazione del mio lavoro con Camera Moda - spiega all'AdnKronos Teneshia Carr, editor in chief per Blanc Magazine -che si concentra non solo sul fornire supporto ai loro progetti D&I, ma anche sulla creazione di progetti che abbiano soluzioni e opportunità reali per i designer rappresentati, in particolare a livello globale. I nostri obiettivi sono che questi designer e altri nella nostra rete abbiano un maggiore accesso alle opportunità mettendoli di fronte alla stampa e agli acquirenti globali. Il mio obiettivo non è solo farli vedere, ma anche venderli".

Due stiliste e uno stilista avranno l’opportunità di entrare in contatto e coltivare relazioni con i professionisti del settore. Questi ultimi potranno vedere la presentazione durante la fashion week milanese, dove rimarrà per tutta la settimana. Per la sua seconda stagione, la mostra includerà il lavoro degli stilisti emergenti, A. Potts, Diotima e Torlowei. "Gli ostacoli che questi designer e molti altri devono affrontare a causa degli effetti del razzismo sistemico globale sono reali e riconoscere questo è il primo passo per superare quegli ostacoli - sottolinea Carr -. Parlare di questi argomenti è estremamente importante, ma cosa succede dopo le discussioni? Ci deve essere azione dopo la comprensione".

L'evento è alla sua seconda edizione ma sono già in cantiere nuove iniziative. "Stiamo pianificando di aumentare il nostro supporto per questi designer così come per i nuovi designer con cui lavoriamo la prossima stagione, e Camera Moda è un ottimo partner per questo progetto - osserva Carr -. Con il loro supporto, abbiamo in programma di portare più designer rappresentati alla Milano fashion week in modo più incisivo la prossima stagione".