Cnmi Fashion Trust Grant 2023, ecco i 10 finalisti

Sono dieci finalisti della terza edizione dei Cnmi Fashion Trust Grant, iniziativa dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy che grazie a questo programma possono accedere a un supporto finanziario, oltre che a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring offerto dal prestigioso network del Trust. Il bando per la partecipazione al progetto è stato lanciato da Camera Moda Fashion Trust sul proprio sito lo scorso dicembre e tra le 76 candidature un comitato interno ha selezionato 10 finalisti: Cavia, Federico Cina, Florania, Francesco Murano, Marcello Pipitone, Marco Rambaldi, Niccolò Pasqualetti, Saman Loira, Setchu, Ssheena.

Per questa edizione, il comitato internazionale che selezionerà fra i finalisti i quattro beneficiari del Cnmi Fashion Trust Grant 2023 vedrà come co-presidenti, Chiara Ferragni (ceo e presidente Tbs Crew & Chiara Ferragni Brand) ed Elia Maramotti (brand director & member of Max Mara Fashion Group Sustainability Committee), due figure imprenditoriali che condividono una particolare sensibilità verso la nuova generazione di creativi. “Ammiro molto il lavoro di valorizzazione della creatività Made in Italy che sostengono Cnmi e Fashion Trust - ha detto Chiara Ferragni -. Sono felice pertanto di poter dare anch'io una ulteriore visibilità a questi giovani creativi che spero diventino i big name della moda di domani".

“Il futuro non può ignorare la nuova generazione di creativi - ha evidenziato Carlo Capasa, presidente di Cnmi - per questo Cnmi lavora al fianco di Camera Moda Fashion Trust per sostenerli nella creazione di collezioni mirate, chiare, personali e sostenibili, e per aiutare i designer indipendenti in tutte le fasi di produzione della loro collezione".

Il comitato sarà inoltre composto da esperti del settore, tra cui Susanna Ausoni (Fashion Stylist & Fashion Consultant), Manuela Brini (Director of Creative Talent Acquisition and Development Lvmh Fashion Group), Carlo Capasa (Cnmi Chairman & Camera Moda Fashion Trust Trustee), Edoardo Di Luzio (ceo & Co-Founder Underscore District), Sylvie Freund-Pickavance (Group Strategy & Business Development Director The Bicester Collection), Simonetta Gianfelici (Fashion Consultant & Talent Scout), Umberta Gnutti Beretta (Camera Moda Fashion Trust Co-Founder & Co-Chair), Riccardo Grassi (Founder & ceo RG Showroom), Stavros Karelis (Founder & Buying Director Machine-A), Maria Lemos (Founder & Managing Director RainboWave Showroom), Laura Lusuardi (Fashion Coordinator MaxMara), Stefano Martinetto (Co-Founder & ceo Tomorrow Group), Michelle Francine Ngonmo (Talent Scout, Visiting Prof, Event Producer, Founder & ceo Afro Fashion Association and Black Carpet Awards), Giacomo Piazza (Co-Founder & Director 247), Francesca Ragazzi (Head of Editorial Content Vogue Italia), Francesco Ragazzi (Founder & Creative Director Palm Angels), Stefano Roncato (Editor in Chief MFFashion), Sara Sozzani Maino (Camera Moda Fashion Trust Advisory Board Member), Warly Tomei (Camera Moda Fashion Trust Co-Founder & Co-Chair) e Dounia Wone (Chief Impact Officer Vestiaire Collective).

Il 25 maggio prossimo, durante un incontro con il comitato, i finalisti presenteranno le proprie collezioni ed esporranno il proprio progetto di potenziale utilizzo dei fondi. In seguito, il comitato selezionerà un massimo di quattro brand ai quali, a partire da giugno 2023, sarà dedicato un esclusivo percorso di supporto alla sviluppo del proprio marchio. I designer selezionati avranno l’opportunità di accedere ad una serie di consulenze strategiche fornite da personalità influenti del mondo della moda italiana, oltre ad un supporto finanziario. Creatività, progettualità strategica e attenzione alla 'sostenibilità' sono alcuni dei principali criteri che verranno applicati in fase di selezione. Oltre che grazie ai rilevanti risultati della raccolta fondi del Cnmi Sustainable Fashion Awards, la realizzazione di questa edizione dei Cnmi Fashion Trust Grant è stata resa possibile grazie a Max&Co., il contemporary brand di Max Mara Fashion Group, e Fidenza Village, parte di The Bicester Collection.

Mentre tre grant del valore di 40mila euro ciascuno saranno assegnati a tre designer selezionati dal comitato, Max&Co assegnerà un ulteriore supporto economico di 15mila euro a un quarto beneficiario, o a uno dei tre precedentemente selezionati dal comitato. “Il nostro Dna ci ha sempre portato a credere nell’educazione, nel rispetto per l’ambiente, nel supporto di talenti emergenti - hanno sottolineato Elia Maramotti e Maria Giulia Prezioso Maramotti -. Siamo orgogliosi di poter promuovere questi valori insieme a Fashion Trust e Camera della Moda in un progetto, anno dopo anno, sempre più importante. E come Max&Co. siamo entusiasti di dare una piattaforma di visibilità, e soprattutto di creatività per immaginare e realizzare dei guardaroba alternativi per un futuro migliore".

Il designer scelto da Max&Co. avrà la possibilità di collaborare ad un progetto speciale con il brand. Con il grant 'The Max&Co. Design for Change', il marchio Max&Co. offre al beneficiario il know-how, le risorse e la distribuzione, per consentirgli di trasformare la sua visione creativa in azioni concrete per il futuro di tutti. Inoltre, uno o più designer scelti da Fidenza Village avranno l’opportunità di ricevere un programma di mentoring personalizzato, da parte di esperti di The Bicester Collection, per una formazione cruciale per la crescita del proprio brand. I designer avranno anche la possibilità di vendere le proprie creazioni in uno spazio retail gratuito a Fidenza Village all’interno della pop-up boutique, The Creative Spot, in programma per il 2024.

“E’ con grande orgoglio che The Bicester Collection, da oltre 20 anni, contribuisce al sostegno, allo sviluppo e alla valorizzazione dei brand emergenti della moda - ha aggiunto Desirée Bollier, Chair and Global Chief Merchant The Bicester Collection -. Siamo entusiasti di essere con Fidenza Village al fianco di Camera Moda Fashion Trust nel supportare i nomi più promettenti del panorama moda e del Made in Italy, offrendo loro importanti opportunità per lo sviluppo del business, con programmi ad hoc di mentoring e grande visibilità all’interno delle destinazioni di shopping di The Bicester Collection". Il gala dinner dei Cnmi Fashion Trust 2023, che si terrà giovedì 25 maggio presso Palazzo Parigi, sarà ospitato da Max&Co. e vedrà Franciacorta come wine supporter. Durante la serata, i beneficiari riceveranno i grant alla presenza del comitato, di giornalisti, dei brand associati di Cnmi e di un selezionato parterre di influencer.