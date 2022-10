Coconino presenta...

Coconino Press partecipa all’edizione 2022 di Lucca Comics & Games portando al festival una folta squadra di autori di fumetti internazionali e italiani, che saranno protagonisti di incontri, anteprime editoriali e sessioni di firmacopie allo stand per il pubblico.

Il già annunciato Chris Ware, premiato ai Lucca Comics Awards l’anno scorso con lo Yellow Kid al miglior dell’anno e considerato uno dei maestri contemporanei della Nona Arte, arriva a Lucca in occasione di un vero e proprio evento: l’edizione italiana del suo capolavoro "Building Stories". Chris Ware sarà protagonista di un incontro col pubblico del festival e di due sessioni di dediche.

Ricordiamo anche Manuele Fior che presenterà il suo nuovo e attesissimo graphic novel "Hypericon", che Coconino Press porta in anteprima a Lucca.

E ancora il brasiliano Marcello Quintanilha con "Ascolta, bellissima Márcia", intensa e commovente storia di una madre e una figlia nell’inferno delle favelas.

Marco Taddei e La Came saranno ospiti di Coconino Press per presentare "Malanotte". Il loro nuovo fumetto fa parte di un progetto crossmediale in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Fandango.

Filippo Scòzzari, tra i padri fondatori della storica rivista "Frigidaire", presenta a Lucca il suo nuovo volume antologico "Una regina, due re", che raccoglie tutte le storie di tre personaggi indimenticabili: Suor Dentona, Primo Carnera e Dottor Jack.

Mara Cerri, una delle più note e apprezzate illustratrici italiane arriva a Lucca con la versione a fumetti del best-seller di Elena Ferrante "L’amica geniale", disegnata per l’adattamento di Chiara Lagani, drammaturga e fondatrice della nota compagnia teatrale Fanny & Alexander.

Otto Gabos, autore e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, presenta il secondo e conclusivo volume della saga "Il viaggiatore distante".

L’apocalittico, surreale e divertente duo Lise e Talami dedicherà le copie del recentissimo "Jungle Justice", libro che è parte della nuova collana Brick di Coconino Press, diretta da Ratigher.

Nicolò Pellizzon sarà in anteprima a Lucca con il suo nuovo, misterioso e visionario graphic novel "Culto" (collana Brick).

Silvia Righetti, giovane autrice di grande talento arriva a Lucca con il suo primo graphic novel "Cervello di gallina".

Marco Galli, autore imprevedibile e capace come pochi di reinventare i generi, già premiato con lo Yellow Kid di Lucca nel 2021, sarà al festival col suo ultimo graphic novel"Il nido": un’incursione nella Storia del ’900 e un viaggio alle radici del Male, nella psiche di Adolf Hitler.

ZUZU, nata in casa Coconino Press e già affermata come una delle artiste più influenti della sua generazione, sarà presente a Lucca con i suoi due graphic novel: "Cheese", già premiato col Gran Guinigi come miglior libro d’esordio, e il più recente "Giorni felici".