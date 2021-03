Codice appalti, botta e risposta Salvini-Orlando

(Adnkronos)

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Andrea Orlando sul codice degli Appalti. "Anche il Pd (col sindaco di Firenze) chiede di cancellare il codice degli Appalti per aprire i cantieri. Bene, avanti col modello Genova", scrive il leader della Lega su Twitter dopo le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella in un’intervista al Corriere della Sera in cui chiede una moratoria.

“Vorrei dire, evitando ogni polemica al senatore Salvini, che il Pd non chiede di cancellare il Codice degli Appalti, cosa peraltro impossibile essendo in larga parte il recepimento di direttive europee. Il Pd, come ha fatto in questi mesi, lavora per semplificare le procedure, per ridurre il numero delle stazioni appaltanti, per superare la burocrazia difensiva", è la replica del ministro del Lavoro e vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.

"Il Pd è però contro la logica del massimo ribasso e del subappalto indiscriminato" precisa spiegando come per questo "è per procedure di selezione delle imprese contraenti efficienti e rapide, ma di massima garanzia e trasparenza, a tutela di una effettiva libera concorrenza". "Non è sacrificando i diritti dei lavoratori, riducendo la concorrenza e esponendosi al rischio di infiltrazioni che si fa ripartire il Paese”, conclude.