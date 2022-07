Codice della Strada e monopattini: il 33% dei romani crede sia legale parcheggiare sul marciapiede

Al via i corsi pratici firmati UNASCA e Voi, già in 2000 a lezione di guida

● Dalla firma dell’accordo fra UNASCA e Voi Technology, sono già 244 le autoscuole italiane che hanno avviato il modulo di formazione sui monopattini, di cui 70 a Roma

● In totale, sono circa 2.000 gli studenti romani che hanno seguito il corso Ride Like Voila di Voi Technology per imparare a guidare in sicurezza

● I primi test evidenziano che i partecipanti ai corsi di scuola guida non conoscono le caratteristiche tecniche del monopattino e come funziona, ma anche come e dove dev’essere parcheggiato

● Oltre ai test teorici, oggi si è tenuto presso l’Autoscuola Tiburtina Valeria il primo corso di guida pratica dei monopattini, a cui hanno partecipato un centinaio di persone tra iscritti all’autoscuola e abitanti dei Municipi III, IV e V

Roma, 19 luglio 2022 – Dopo due mesi di collaborazione fra UNASCA e Voi Technology, per l’integrazione nei corsi di guida di un modulo aggiuntivo sulla guida sicura dei monopattini, oggi si è tenuto il primo corso pratico di guida dei monopattini nella città di Roma, nei pressi dell’Autoscuola Tiburtina Valeria.

Il modulo di formazione sulla guida sicura dei monopattini elettrici in città è stato già integrato nei corsi di 244 autoscuole italiane, 70 delle quali a Roma, arrivando a interessare circa 2.000 corsisti romani, che hanno potuto formarsi e conoscere meglio le regole di circolazione e di parcheggio dei monopattini.

QUANTO NE SANNO I ROMANI DI GUIDA DEI MONOPATTINI: I RISULTATI DEI TEST

Prima di usufruire del modulo formativo, ai circa 2.000 corsisti è stato chiesto di partecipare a un test sulla conoscenza delle regole di circolazione e parcheggio dei monopattini in città.

Dai risultati dei test è emerso che:

● Il 33% non conosce i requisiti che deve avere un monopattino per poter legalmente circolare sulle strade italiane (devono aver ottenuto l’omologazione CE ed essere dotati di frecce direzionali).

● Il 33% non sa che è illegale circolare in monopattino sui marciapiedi e su qualsiasi tipo di strada urbana (possono circolare solo sulle strade il cui limite di velocità sia entro i 50 km/h, nelle aree pedonali, ovunque sia consentita la circolazione delle biciclette).

● Il 31% non sa che può circolare in aree pedonali (pensa che sia vietato) ma che per circolare deve mantenere una velocità massima di 6km/h (che si riduce automaticamente nei monopattini in sharing).

● Il 25% non sa che non è consentito parcheggiare i monopattini sui marciapiedi.

● Un altro 25% di studenti non conosce cosa sia la distanza di frenata dei monopattini.

● Lo stesso numero di studenti non sa cosa sia il tempo di reazione e che questo aumenta se si guida sotto l’effetto di sostanze alteranti.

A seguito dei test teorici, le autoscuole aderenti hanno fornito ai corsisti il modulo di formazione aggiuntivo che continuerà ad essere distribuito da UNASCA per tutto il 2022, con la possibilità di testare le conoscenze acquisite attraverso la prima e unica scuola guida digitale e gratuita Ride Like Voila, sviluppata da Voi Technology. In fatto di sicurezza stradale, la formazione è l’unica soluzione efficiente per sviluppare una cultura della condivisione dello spazio pubblico fra pedoni e conduttori di differenti mezzi di trasporto.

NON SOLO TEORIA

Ma come accade per i corsi finalizzati a ottenere la patente di guida, anche in questo caso è necessario associare alla teoria la pratica. UNASCA e Voi Technology hanno quindi organizzato il primo di una serie di corsi pratici alla guida sicura dei monopattini per i corsisti delle autoscuole italiane.

Tenuto dall’Autoscuola Tiburtina Valeria, il corso pratico è stato seguito da un centinaio di persone, di cui alcuni frequentanti i corsi dell’autoscuola, e tanti altri parte della cittadinanza dei Municipi III, IV e V del Comune di Roma. Ogni partecipante ha potuto mettere in pratica quanto appreso durante il modulo teorico a bordo dei monopattini Voi messi a disposizione per l’occasione, con il supporto di insegnanti e tutor presenti durante tutta la durata delle prove.

Per Antonio Datri ed Emilio Patella, Presidente e Segretario Nazionale UNASCA: ”La micro mobilità è ormai una realtà in molte città e si sta estendendo in tutto il Paese. Nelle autoscuole vogliamo formare i nuovi conducenti sulla ‘convivenza’ delle nuove forme di mobilità e rispetto della vita e libertà di tutti. A tal fine è fondamentale collaborare con tutti gli attori urbani del traffico cittadino, per migliorare la vivibilità delle città a partire da Roma”. Anche per Magdalena Krenek, General Manager Italia di Voi Technology: “Lo sviluppo di una micromobilità che si integri perfettamente nelle nostre città e incentivi all’utilizzo di mobilità in sharing e del trasporto pubblico passa per la guida sicura del mezzo e la conoscenza delle regole. Voi si impegna a portare avanti questo tipo di attività educative, schierandosi al fianco delle istituzioni. Abbiamo scelto il Municipio IV di Roma come prima area in cui organizzare l’evento pratico, coinvolgendo il maggior numero possibile di persone, per stimolare la curiosità e la volontà di adozione di una mobilità differente: più ecosostenibile ed efficiente”.

A proposito di UNASCA

UNASCA, dal 1967, è l’associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie autoscuole, scuole nautiche e imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Ha l’obiettivo di curare e promuovere la valorizzazione professionale degli associati, nonché il loro aggiornamento, sostenendo l’educazione e la sicurezza stradale. Il settore autoscuole si occupa del rilascio di circa 1 milione di patenti e di circa 3 milioni di rinnovi all’anno.

A proposito di Voi Technology

Fondata nel 2018, Voi è un’azienda svedese che si occupa di mobilità urbana con un servizio di sharing di monopattini elettrici, in collaborazione con città e comunità locali. Crediamo che i monopattini elettrici possano ricoprire un ruolo centrale per cambiare il modo in cui nel prossimo futuro le persone si muoveranno nelle città. E vogliamo essere sicuri che la trasformazione avvenga nel modo giusto, con una tecnologia davvero innovativa e un dialogo aperto e trasparente con pubbliche amministrazioni centrali e locali, per adattare i nostri prodotti alle esigenze di ciascuna di esse. Con il nostro servizio è possibile salire su un monopattino elettrico in ogni momento e raggiungere qualsiasi punto della città in pochi minuti, a emissioni zero. Voi è un’azienda a emissioni zero da gennaio 2020, ha adottato le linee guida indicate dagli Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (SDGs) e ha redatto un’agenda precisa per ridurre e compensare le emissioni di CO2.

Voi opera in oltre 95 città di 12 Paesi. La sua sede centrale è a Stoccolma e ha circa 1000 dipendenti. Oggi Voi conta più di 6 milioni di utenti e 100 milioni di corse effettuate.

