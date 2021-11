E' in vigore il nuovo codice della strada: raddoppiate le sanzioni per chi parcheggia nelle aree dei disabili e per chi getta rifiuti dal finestrino. Multe salate per chi utilizza alla guida tablet e cellulari mentre la durata del foglio rosa passa da 6 a 12 mesi. Si riduce poi da 25 a 20 km/h il limite di velocità per i monopattini elettrici che dovranno essere dotati di frecce e stop.