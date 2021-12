Codice LEI: a cosa serve, come ottenerlo facilmente e perché è importante rinnovarlo sempre

In collaborazione con: InfoCamere

Il sistema produttivo italiano è in larghissima parte composto da micro, piccole e medie imprese (Mpmi). Alla fine di settembre di quest’anno le imprese iscritte alle Camere di Commercio erano 6,1 milioni. Il 97% ha meno di nove addetti e, nella maggior parte dei casi, si tratta di realtà organizzate come aziende familiari. In uno scenario in forte cambiamento come quello innescato dalla pandemia, la dimensione limitata, la poca strutturazione ne fanno dei soggetti spesso fragili di fronte a competitor stranieri più robusti, soprattutto sotto il profilo degli strumenti finanziari oggi indispensabili per crescere o anche semplicemente consolidare la propria posizione di mercato.

Qualunque sia l’attività che svolge, infatti, il tema delle risorse finanziarie – per progettare l’avvio di una startup, l’ampliamento di un magazzino o la pianificazione di un investimento – fa parte integrante delle scelte quotidiane di un imprenditore.

Ad aiutare le Mpmi italiane ad avvicinarsi con più fiducia alle opportunità offerte da capitali esterni al perimetro familiare o di business - evitando i rischi legati alla diffusione di strumenti finanziari “tossici” - negli ultimi anni è intervenuto il rafforzamento del “sistema immunitario” a guardia della finanza globale, risultato dalla collaborazione tra istituzioni internazionali, governi nazionali e sistema bancario con un forte investimento sulla trasparenza. Sull’onda della Grande Crisi innescata dalla bolla dei mutui subprime, in pochi anni le autorità mondiali hanno definito nuove regole per contenere gli abusi di mercato e le frodi finanziarie e garantire così una maggiore stabilità del sistema, a tutto vantaggio dello sviluppo dei mercati e delle transazioni.

Un passaggio importante per conseguire questi obiettivi è stata l’introduzione, già dal 2014, del Codice LEI (Legal Entity Identifier) che - in base alle regole europee (la direttiva MiFID II e il regolamento MiFIR) - dal gennaio del 2018 è poi diventato obbligatorio per qualunque soggetto giuridico che operi sui mercati finanziari. Ad esempio, un’impresa che, attraverso la propria banca, intenda ottenere un finanziamento basato su fondi di investimento, obbligazioni, azioni, strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari innovativi, come quelli che guardano alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.

Cos’è il codice LEI

Il codice LEI è un identificativo univoco, basato su uno standard internazionale e composto da 20 caratteri alfanumerici, in cui sono riassunte tutte le informazioni necessarie (tra cui codice fiscale, denominazione, indirizzo e dati relativi alla struttura della società) per individuare in modo certo i soggetti giuridici - ad esclusione delle persone fisiche - coinvolti in operazioni finanziarie.

Gestito a livello globale da una fondazione senza fini di lucro denominata Gleif (Global Legal Entity Identifier Foundation), il codice LEI è rilasciato da soggetti appositamente accreditati (le Lou, Local Operation Unit) e va rinnovato ogni anno per poter continuare ad operare nei mercati finanziari nei casi in cui è richiesto.

In Italia, il primo operatore per codici emessi e gestiti (oltre 130.000) è InfoCamere - la società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale - che offre il rilascio e il rinnovo di codici LEI dal 2014. InfoCamere è una Lou tutta italiana che garantisce un servizio di elevata affidabilità fondato sulla connessione diretta con i dati del Registro Imprese italiano, l’anagrafe ufficiale di tutte le imprese italiane che essa cura per conto delle Camere di Commercio.

Qualità e trasparenza dal Registro delle Imprese

Grazie a questo collegamento, la procedura per la verifica dei dati del richiedente è rapidissima e certificata, e consente di ottenere il codice LEI in poche ore. Una volta attivato, inoltre, per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese il codice apparirà anche nella visura e nel certificato camerale. Un vantaggio in più che consente a terzi – a partire da banche e istituzioni finanziarie – di verificare direttamente l’esistenza e la validità del codice LEI in capo ad una determinata entità giuridica. Ma anche un’ulteriore garanzia di trasparenza e allineamento dei dati del titolare del codice LEI con quelli consultabili sul sito della GLEIF.

Chi deve averlo

Il codice LEI è obbligatorio per tutti i soggetti giuridici titolari di conto titoli presso intermediari finanziari e possono richiederlo tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese, i comparti dei fondi d’investimento italiani gestiti da società iscritte al Registro Imprese, i fondi pensione italiani e tutti gli Enti diversi dai precedenti che risiedono in Italia e sono soggetti all’obbligo di reporting.

Come ottenerlo

Ottenere un codice LEI da InfoCamere è semplice, veloce e conveniente. La procedura è composta di pochi passaggi e si svolge completamente online. Basta registrarsi al portale InfoCamere LEI, e poi accedere all’Area riservata tramite credenziali oppure strumenti di identità digitale come Cns (la Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico per l’Identità Digitale), che si possono ottenere facilmente rivolgendosi alla propria Camera di Commercio. Da segnalare che, utilizzando questi strumenti, non è neppure necessario firmare digitalmente la documentazione richiesta, con un ulteriore risparmio nei tempi necessari per ottenere il codice LEI. Nel caso di un’impresa che utilizzi lo SPID e paghi con carta di credito, la procedura si può concludere anche in soli 5 minuti.

Il costo di attivazione del codice LEI con InfoCamere è di 69€. Le modalità di pagamento disponibili, tutte online, sono pensate per soddisfare le diverse esigenze dei soggetti richiedenti: oltre alla possibilità di utilizzare la carta di credito, InfoCamere – unica in Italia – permette anche di utilizzare un bollettino MAV rendendo in questo modo il pagamento veloce e a prova di errori, grazie all’identificativo univoco ad esso associato.

Come rinnovarlo

Dal portale è altrettanto facile rinnovare il codice LEI alla scadenza annuale. Grazie anche ad un sistema di notifiche automatiche - sia inviate via e-mail (o PEC per gli iscritti al Registro Imprese) sia rese disponibili nell’area riservata - in congruo anticipo rispetto alla scadenza, si evita il rischio di ritrovarsi con il proprio codice LEI non più valido. Va infatti ricordato che un codice LEI scaduto non è più utilizzabile ai fini delle transazioni finanziarie soggette ad obbligo di reporting.

In più, al momento del rinnovo, le imprese troveranno nel portale InfoCamere LEI i propri dati già precompilati, aggiornati sulla base delle eventuali variazioni comunicate alla Camera di Commercio dall’ultima emissione del codice. Possono così procedere in modo ancora più rapido e facilitato alla verifica delle informazioni presenti e alla conferma della richiesta. Il costo del rinnovo annuo è di 65€ senza necessità di aderire preventivamente a piani di rinnovo pluriennali.

È inoltre sempre possibile effettuare il rinnovo con InfoCamere anche di un codice LEI emesso da un altro operatore, previa richiesta di trasferimento del codice stesso. La portabilità di un codice LEI da un altro gestore è infatti prevista dal regolamento del sistema LEI e non comporta alcun onere a carico del richiedente. In questo modo, trasferendo il codice ad InfoCamere LEI è possibile usufruire da subito della qualità ed affidabilità offerta dal primo operatore in Italia per codici LEI gestiti.

Richieste massive di codici LEI

Infine, InfoCamere, per tutti i soggetti interessati alla distribuzione di codici LEI alla propria clientela di riferimento, ha sviluppato il servizio web InfoCamere LEI Business per gestire in maniera massiva l'attivazione e il rinnovo di più codici LEI. Dedicato alle banche e ai grandi intermediari il servizio massivo consente di operare in maniera semplice ed efficiente grazie a soluzioni personalizzate e facilmente integrabili, mantenendo sempre elevati livelli di qualità e garantendo tempi di erogazione rapidi.