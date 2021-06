Codogno covid free, è la prima volta dal 20 febbraio 2020

"Per la prima volta da quel terribile 20 febbraio Codogno registra una percentuale pari a zero di contagiati positivi al Covid su cittadini residenti". Lo annuncia su Facebook Francesco Passerini, sindaco di Codgno, il paese del Lodigiano dove venne individuato il primo caso in Italia di Covid-19. "Un traguardo importante e un ulteriore passo avanti verso il ritorno alla normalità per la nostra comunità. La campagna vaccinale prosegue spedita siamo ormai arrivati ad una percentuale del 63,15% un ottimo risultato che sta dando i suoi frutti. Avanti cosi", aggiunge.