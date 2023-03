Coinbase acquista ORDAM

Per il settore fintech il 2023 potrebbe essere l’anno del rilancio, con investitori e piattaforme pronte ad allontanare una crisi che si protrae ormai da più di un anno. L’ultima ad aggiungersi alla lista è Coinbase, che ha recentemente annunciato di aver acquisito One River Digital Asset Management (ORDAM), uno dei principali gestori di asset digitali istituzionali e consulente per gli investimenti. Tra le priorità della piattaforma, attirare nuovi clienti e allargare le basi della finanza decentralizzata.