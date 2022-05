Coinbase al top tra gli exchange nel Fortune 500

E' Coinbase è la prima azienda bitcoin nella classifica Fortune 500, che mette in fila le società americane secondo il loro fatturato. Nonostante le perdite dell'ultimo periodo, il settore è cresciuto enormemente negli anni, arricchendo le aziende del settore. Con 7,8 miliardi di dollari di ricavi nell'anno fiscale 2021 Coinbase si piazza dunque al primo posto tra gli exchange di criptovalute e al 437 posto in assoluto. Molto migliore la posizione in classifica per quanto riguarda la crescita del fatturato: più 500 per cento in un anno la performance messa a segno da Coinbase. Meglio ha fatto soltanto Moderna, che spinta dal business dei vaccini anti-Covid, ha aumento il proprio fatturato di quasi il 2.200 per cento.