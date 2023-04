Le rocambolesche vicende che hanno visto protagonisti gli exchange cripto FTX e Terra-Luna hanno convinto autorità e governi in giro per il mondo della necessità di dare un giro di vite alle operazioni della finanza decentralizzata. Ma se nei paesi più importanti sono state varate misure draconiane, ci sono piccole realtà che accolgono i giganti feriti con tutti gli onori. È il caso di Bermuda, che si prepara a ospitare Coinbase, in fuga dagli Stati Uniti e a caccia di una nuova sede fiscale.