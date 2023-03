Coinbase vuole rimanere in Canada

Le vicende di malaffare e le opacità riscontrate nelle attività di alcune piattaforme del settore fintech hanno convinto autorità e governi di tutto il mondo della necessità di misure più chiare e severe. L’inasprimento della legislazione sarebbe la causa principale della fuga di Binance dal Canada, che evidentemente ha ritenuto i costi di una permanenza maggiori dei benefici. Non è così per Coinbase, che sarebbe invece in trattativa con il FINTRAC, il locale ente di vigilanza, per continuare a operare sui mercati canadesi.