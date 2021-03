Colao: "Il mio datore di lavoro sono i giovani"

Roma, 9 mar. (Adnkronos)

"Il Paese deve investire di più in competenze tecnologiche, in materie Stem. E gli Istituti tecnici stanno diventando il pilastro, ci vuole più sostegno ai dottorati e alla ricerca alta". A rilevarlo è stato il ministro dell'Innovazione tecnologica e Transizione Digitale, Vittorio Colao, che, nel suo primo intervento pubblico alla conferenza di Asvis, ha sottolineato: "non ci sarà una vera Transizione digitale, e probabilmente anche quella ecologica, se non leghiamo tutto alla questione giovanile". "Non avremo un vero sviluppo se non riusciamo a investire per i giovani. Si investe in tecnologia - ha detto ancora Colao - perché vogliamo che nel 2030 le opportunità, l'inclusione e anche la qualità di vita in tutti gli aspetti, sia quella che la tecnologia permette se introdotta in maniera inclusiva e con obiettivo di pienezza della cittadinanza e della vita". "Io sono chiamato ministro tecnico, in tutta la mia vita ho avuto come riferimento il mercato, gli azionisti, ora il mio riferimento - se fai il ministro della Transizione digitale - non possono che essere i giovani. Il mio datore di lavoro, al di là del presidente Draghi, è la generazione che al 2030 dovrà vedere i benefici delle cose che noi facciamo" ha affermato Colao.

Colao ha delineato le sue priorità e tra queste, ha detto, "non possiamo permetterci anni di ritardo sulla banda ultralarga". "Abbiamo un Pnrr pieno di iniziative, è stato fatto un comitato e c'è ampio materiale su cui lavorare: indicherei 5 priorità" e al primo posto ci sono "le reti a banda larga e l'accesso" e "noi non andiamo bene come Paese, stiamo lasciando indietro parti del Paese" ha argomentato il ministro Colao. "Con questa pandemia -ha continuato- abbiamo tutti imparato a lavorare online ma c'è il rischio che questo allarghi alcune distanze invece che chiuderle: quando si dice che in alcune aree del Paese ci sono il 90% di scuole connesse e in altre 60% può sembrare una piccola differenza ma invece vuol dire che in alcune aree escludiamo uno studente su 4 e in altre 1 su 10, è quattro volte di più, è inaccettabile, crea uno svantaggio di vita terribile". "Non possiamo permetterci anni di ritardo sulla banda ultralarga" ha detto ancora il ministro Vittorio Colao.