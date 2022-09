Coldiretti, allarme rosso per i vivai

Con il +95% dei costi per piante e sementi è allarme rosso per i vivai travolti dai rincari dell’energia. Si tratta di aumenti che interessano l’intera filiera: dai fertilizzanti agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti alla carta delle confezioni, fino ad arrivare al gasolio per il riscaldamento delle serre. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Crea in occasione del Flormart, fiera di un settore di eccellenza del Made in Italy che vale 2,5 miliardi di euro e garantisce 200mila posti di lavoro messi a rischio dalla crisi energetica.