"Colleghiamo l'Italia": alla terza puntata di Maredì ospite il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

Dopo la puntata speciale in diretta dal 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum di Gaeta, torna Maredì, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma e condotto da David Parenzo.

Ospite principale della terza puntata, che andrà in onda come sempre in diretta streaming su Adnkronos, martedì 13 giugno alle ore 14.00, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Al centro del confronto, intitolato “Colleghiamo l’Italia”, le tematiche, con la stagione estiva alle porte, della centralità del trasporto marittimo, merci e passeggeri, della continuità territoriale e della transizione energetica.

Ospiti in studio:

Matteo Salvini - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Guido Grimaldi - Corporate Short Sea Shipping Commercial Director Grimaldi Group

Rosalba Giugni – Presidente Marevivo

Mario Mattioli - Presidente di Confitarma e Federazione del Mare