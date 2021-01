Colletti: "Fiducia? Ancora non ho deciso se votarla"

(Adnkronos)

"Ancora non ho deciso se votare la fiducia o meno". Lo dice il deputato M5S Andrea Colletti, conversando con l'Adnkronos alla Camera. Per il parlamentare abruzzese, iscritto a parlare a titolo personale in dichiarazione di voto, "è stato da completi irresponsabili aprire la crisi in questo momento ma ampia parte del governo attuale non si è dimostrata all'altezza". Quando gli viene chiesto quali sono, secondo lui, i ministri da sostituire, Colletti replica: "Per ora posso dire che i migliori si sono rivelati Conte e Di Maio".