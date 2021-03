Colloquio Biden-Putin, Mosca: "Oggi non ci sarà, Usa hanno rifiutato"

(Adnkronos)

Nessun colloquio Biden-Putin per oggi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta il sito Sputnik, spiegando che gli Stati Uniti Uniti hanno rifiutato la proposta di Vladimir Putin di colloqui in diretta live con Joe Biden. Il presidente russo aveva fatto questa proposta dopo che Mosca ha annunciato il richiamo del proprio ambasciatore a Washington a seguito delle dichiarazioni fatte dal presidente americano che in un'intervista televisiva ha detto di pensare che Putin sia "un killer".

Il ministero degli Esteri russo con una dichiarazione ha reso noto "con rincrescimento" che "gli americani non hanno sostenuto la proposta del presidente Putin di avere un colloquio con il presidente Biden il 19 o il 22 marzo nel forma di una videoconferenza aperta". Nel comunicato si specifica che l'obiettivo dei colloqui sarebbe stato "discutere una serie di problemi che si sono creati tra i due Paesi insieme al tema della stabilità strategica".

Mosca considera i mancati colloqui "un'altra opportunità mancata di trovare una via d'uscita dall'attuale impasse delle relazioni tra Stati Uniti e Russia" ed afferma che "la responsabilità per questa situazione è interamente degli americani".

Prima della dichiarazione del ministero degli Esteri, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov aveva detto che Putin non ha altri colloqui pianificati con gli americani, con Washington che non ha espresso la sua disponibilità al loro svolgimento.