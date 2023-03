Colombia, liberati i 79 poliziotti presi in ostaggio in proteste

Sono stati liberati i 79 agenti di polizia e i lavoratori del giacimento petrolifero presi in ostaggio durante le proteste di giovedì scorso nella provincia meridionale di Caquetá, in Colombia. Lo ha reso noto il presidente colombiano Gustavo Petro. Le violenze erano scoppiate dopo che i residenti avevano bloccato il complesso di una compagnia di esplorazione petrolifera, chiedendo il suo aiuto per costruire strade nella zona.

Il leader colombiano Petro aveva chiesto la liberazione incondizionata dei 79 ufficiali e dei nove dipendenti di Emerald Energy, mentre un agente di polizia e un civile erano già stati uccisi durante i disordini. Annunciando il rilascio degli ostaggi, che sono stati ripresi in un video seduti sul pavimento di una stanza affollata, Petro ha invitato gli investigatori a trovare i responsabili delle due morti.