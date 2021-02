Colosseo riapre fra russe e australiane... 'romane de Roma'

Roma, 1 feb. (Adnkronos)

Riapre il Colosseo: i turisti, che in tempi normali arrivano nella Città Eterna da ogni parte del mondo, nell'era del coronavirus ovviamente mancano all'appello... ma gli stranieri, anzi per meglio dire le straniere, ci sono, come la russa Maria o l'australiana Lucy, diligentemente in fila - ma il gruppetto è di una decina di persone soltanto - in attesa di entrare; ma sono russe e australiane... 'romane de Roma', trapiantate oramai da tanti anni nell'Urbe. Accanto a loro, qualche famigliola, qualche giovane, ma sono di più le coppie anziane o le amiche 'di una certa età', che non vedono l'ora di entrare nell'arena dell'Anfiteatro Flavio, cogliendo anche l'occasione per ascoltare le note e le voci che si liberano nell'aria per il concerto inaugurale, ad opera di giovani allievi del conservatorio di dell'Accademia di Santa Cecilia.

Maria è russa, ex ballerina classica, "ma abito a Roma da oltre vent'anni. Il Colosseo l'ho già visto tante volte". E allora, perché qui nel primo giorno utile per tornare a visitarlo? "Per sentirmi di nuovo libera, per una doppia soddisfazione, morale e fisica", risponde con un largo sorriso. Accanto a lei, Barbara, romana da sempre, educatrice con un passato di restauratrice. Come sta, a occhio, il 'grande vecchio'? "A occhio, sta bene, molto bene", assicura lanciando un occhiata alle arcate la cui vista è in parte chiusa dal cantiere per i lavori della metro C che 'prima o poi' unirà in sotterranea il Colosseo con la cattedrale di San Giovanni in Laterano.

Ad aprire la fila è una coppia di mezza età, Enrica e Fabio. "Vuole sapere la verità? Sono romano ma non mi ricordo proprio di essere mai entrato al Colosseo", confessa lui. "Io sì, lo ricordo benissimo: facevo le scuole elementari, eravamo in gita scolastica", puntualizza lei. Insomma, non proprio ieri...

Una giovane mamma tiene per mano il figlioletto di 4 anni, Michele. Lei è avvocata, Flavia Sagnelli, "si scrive come Agnelli ma con la S davanti, una consonante mi separa da un bel patrimonio!", scherza. Ha pensato bene di girare anche un video e di postarlo su Facebook nella pagina da lei creata 'A spasso con Michi' così, spiega, "anche altri bambini in tutta Italia possono vedere le bellezze di Roma che mio figlio ha la fortuna di vedere di persona".

Plaude all'iniziativa Lucy, nata in Australia. Ma non viene da così lontano: "Abito a Roma da 41 anni, mi ci sono trasferita da giovanissima, da quando a 12 anni ho fatto la mia prima lezione di Latino a scuola e ho detto a me stessa: 'io da grande voglio andare a vivere proprio lì, a Roma". Delusa? "Mai! Ho ancora negli occhi la mia prima visione della Città Eterna, proprio qui, davanti al Colosseo dove sto ora. E mi sono sposata... con Roma!".

A osservare i gruppetti, che a distanza di una decina di minuti l'uno dall'altro entrano nel monumento, c'è anche Alessandra Bianchi, 35 anni, guida turistica autorizzata da un paio d'anni. "Prima si veniva qui anche due volte al giorno, la mattina e il pomeriggio, ad accompagnare i turisti per le visite guidate. C'era una fila chilometrica, qualcuno alla fine rinunciava a malincuore - racconta - Ora, cinque minuti e si entra. Fa quasi impressione, ma è comunque un segnale di speranza nella ripresa. Almeno così ci piace sperare...".

(di Enzo Bonaiuto)