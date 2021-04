Colpo di coda dell'inverno, ecco fino a quando dura

Proprio in queste ore il nostro Paese, ma anche gran parte dell'Europa, è alle prese con un'incursione fredda di stampo invernale. Il vento gelido farà calare bruscamente le temperature mentre le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote davvero molto basse. Il team de iLMeteo.it avverte che la giornata di oggi 6 aprile sarà compromessa dal maltempo che dopo aver attraversato molto velocemente il Triveneto e parte della Lombardia nelle prime ore del giorno (neve a Trieste), si concentrerà soprattutto su Emilia Romagna e regioni centrali. Sull'Appennino emiliano-romagnolo la neve potrebbe scendere fino a quote prossime alla pianura, mentre sugli Appennini i fiocchi imbiancheranno i paesi sopra i 4-500 metri se non localmente a quote più basse. In questa fase di maltempo il Sud Italia e la Sardegna saranno esclusi a parte qualche pioggia possibile in Campania e sulle coste tirreniche calabresi. Successivamente il tempo andrà lentamente migliorando con le ultime precipitazioni sugli Appennini centro-meridionali nella giornata di domani, mercoledì 7 aprile. Ma a questo punto saranno le temperature a diventare protagoniste. Gelate notturne diffuse interesseranno gran parte delle città del Nord e delle zone interne del Centro, mentre di giorno non si salirà oltre i 12-14°C. Il vento inoltre ci farà percepire temperature ancora più basse. Questa fase invernale terminerà giovedì e venerdì quando l'alta pressione riporterà il sole su tutte le regioni con un generale seppure lieve aumento termico.

Oggi - Al nord: molto instabile al Nordest e parte della Lombardia con rovesci sparsi e nevicate a bassa quota. Al centro: peggiora sulle regioni peninsulari con temporali e neve in collina. Al sud: peggiora un po’ in Campania, sole altrove.

Mercoledì 7 -Al nord: poco nuvoloso, neve sui confini alpini. Al centro: un po’ instabile sugli Appennini con nevicate in collina, sole altrove. Al sud: piogge sparse e nevicate sugli Appennini, sole in Sicilia.

Giovedì 8 - Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo. Al sud: cielo poco nuvoloso.