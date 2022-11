Come eseguire la rasatura di una parete esterna: materiali necessari e ciclo d’intervento

Milano, 18/11/2022 - Le facciate esterne delle case e di altri edifici sono costantemente esposte all’azione degli agenti atmosferici. È per questo che, in fase di costruzione o ristrutturazione, le superfici intonacate vengono finite con un apposito trattamento, detto rasatura, che coniuga la funzione estetica con quella di carattere prettamente pratico: migliorare la planarità delle superfici e proteggere l’intonaco dal deterioramento. Da ciò è facile intuire quanto sia importante che la rasatura di una parete esterna venga eseguita secondo la regola dell’arte e le indicazioni contenute nelle relative schede tecniche di ciascun prodotto, attuando tecniche di intervento adeguate e materiali di alta qualità, in grado di garantire le migliori prestazioni. Vediamo, di seguito, quanto c’è da sapere in merito, dai materiali necessari alla finitura della parete fino alla tinteggiatura.

Cosa occorre per ripristinare la rasatura di un supporto esterno

L’intervento di ripristino di una rasatura esterna richiede l’utilizzo dei seguenti materiali: malta cementizia, rasante cementizio, eventuale rete di rinforzo in fibra di vetro, primer o fondo, pitture per uso esterno. La dotazione degli utensili necessari include: spazzola metallica, spatola, frattazzo rigido, spatola drenata, staggia in alluminio, frattazzo di spugna, cazzuola, trapano miscelatore, pennello e rullo.

Prima fase: preparazione del supporto

Una rasatura eseguita a regola d’arte non può prescindere da un’accurata preparazione del supporto. Come si legge sul portale specializzato Sg-lifeupgrade.it, è necessario anzitutto procedere alla rimozione delle parti incoerenti, prossime al distacco che si presentano fortemente degradate. Successivamente, bisogna ripristinare la regolarità del supporto, ovvero rendere la parete uniforme in vista del trattamento successivo: allo scopo, nel caso in cui i distacchi interessino anche l’intonaco di sottofondo, va adoperata un’idonea malta cementizia per la ricostruzione dei volumi mancanti, dopo aver pulito e inumidito il supporto: per ottenere una superficie regolare, è bene servirsi anche di una staggia di alluminio, utile a ‘tirare’ la malta ed eliminare il prodotto in eccesso.

Qualora il supporto si presenti in buone condizioni, compatto e uniforme, è possibile procedere direttamente alla pulizia della parete; con una spatola o un’idonea spazzola, va rimosso lo strato di pittura ammalorato o prossimo a staccarsi dalla parete. Per una pulizia più profonda ed accurata, si consiglia di adoperare un’idropulitrice, che sfrutta un getto d’acqua ad alta pressione capace di eliminare i residui di pittura ma anche lo sporco e le impurità meno evidenti. Completato anche questo passaggio, bisogna attendere che il supporto sia completamente asciutto e che la malta eventualmente applicata in precedenza sia ‘matura’ per l’applicazione del rasante.

Seconda fase: posa del rasante

L’esecuzione del nuovo strato di rasatura prevede l’applicazione del rasante cementiz io sul supporto pulito e ripristinato (se necessario, in presenza di intonaci con spolverio superficiale, è necessario applicare sugli stessi un primer e consolidante). Il prodotto rasante deve essere miscelato con acqua, rispettando in maniera precisa le proporzioni indicate dal produttore sulla confezione.

Preparata la miscela, occorre stendere una prima mano di rasante utilizzando una cazzuola e una spatola cercando di creare uno strato uniforme nel quale annegare la rete in fibra di vetro. L’intervento viene poi completato con l’applicazione di un secondo strato di rasante (dopo che la prima ha fatto presa, avendo successivamente cura di uniformarlo e rifinirlo con un frattazzo di spugna inumidito.

Terza fase: decorazione della parete

Dopo aver atteso i tempi di essiccazione del rasante, l’intervento di ripristino può essere portato a termine con la decorazione della parete. Il supporto deve essere preparato con una la stesura di idoneo primer o fondo; solo dopo aver eseguito questo passaggio, si può procedere con la tinteggiatura della parete. Il consiglio è quello di optare per un prodotto decorativo per uso esterno ad alte prestazioni, soprattutto in termini di resistenza a muffa, batteri, umidità e agenti atmosferici, da applicare con rullo o pennello (pitture) o con spatola (rivestimento colorato a spessore, detto anche “intonachino”).

Scopri di più su SAINT-GOBAIN ITALIA

Saint-Gobain progetta, produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il comfort abitativo. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni industriali.

In Italia, dove la sua storia ha origine nel 1889 con la costruzione dello stabilimento di Pisa per la produzione del vetro, oggi conta 40 siti produttivi, circa 2.100 dipendenti e un fatturato di 860 Mln di euro nel 2021.

Saint-Gobain si propone come polo tecnologico di riferimento per il mercato della costruzione sostenibile e il punto di riferimento globale nell’utilizzo efficiente delle risorse naturali, nel rispetto dell’ambiente. Tutte le soluzioni proposte sono pensate per costruire edifici più efficienti dal punto di vista energetico, per ridurre consumi ed emissioni inquinanti, puntando a raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2050.

Attraverso marchi forti e noti sul mercato, tra cui Glass, Gyproc, Isover e Weber, offre in particolare una gamma completa di soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti.

Contatti

SAINT-GOBAIN ITALIA

Via Giovanni Bensi, 8, 20152 Milano MI

Contatti Tel: 02 611151