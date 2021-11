Come fare lo Spid da casa online: ancora gratis?

Come fare lo Spid da casa online e, possibilmente, ancora gratis? Il Sistema pubblico di identità digitale è sempre più necessario. Anche Poste Italiane, unico provider a rilasciare lo Spid gratuito, da novembre 2021 chiede 12 euro per la pratica del riconoscimento di persona, passaggio necessario per poter avere l’identità digitale, in alternativa a quello da remoto, come ricorda laleggepertutti.it. E' ancora possibile fare lo Spid gratis? Come farlo?

L’unico modo è proprio quello di scegliere con Poste Italiane la modalità di riconoscimento a distanza, come già succede con altri Identity provider. In parole semplici: si paga allo sportello dell’ufficio postale ma non a distanza.

Nel dettaglio, come riporta il sito del Governo, il riconoscimento da remoto e l’invio del codice OTP anche via sms è gratuito con:

Intesa;

Namirial;

Poste Italiane;

Sielte.

Il riconoscimento da remoto resta, invece, a pagamento, anche se l’invio del codice OTP in alcuni casi è gratuito, con:

InfoCert;

Lepida;

Spid Italia;

Tim.

Lo Spid ha ormai sostituito le vecchie credenziali di accesso ai portali della Pubblica Amministrazione: con un solo dispositivo di identificazione, dotato di login e password, è possibile entrare nel proprio cassetto fiscale, nel fascicolo sanitario, nel sito dell’Inps o dei Comuni da computer, tablet o smartphone e scaricare gratuitamente ed in modo veloce documenti e certificati.

Per attivare lo Spid obbligatorio, si devono avere a disposizione:

un indirizzo e-mail;

un cellulare su cui ricevere degli sms di conferma;

un documento di identità e tessera sanitaria con codice fiscale.

Come e dove fare lo Spid?

Ecco le condizioni richieste dai vari Identity provider per il rilascio dello Spid.

Aruba

È possibile prendere appuntamento presso uno degli uffici abilitati e completare la registrazione davanti a un operatore. In questo caso, per avere l’inserimento dati online si impiega circa dieci minuti.

Chi ha una carta d’identità elettronica o una carta nazionale dei servizi attiva o, ancora, una firma digitale, può completare la registrazione online tramite un lettore di smart card da collegare al computer. Ci vogliono circa 20 minuti per l’inserimento dei dati online.

Aruba non effettua l’invio del codice OTP anche via sms.

InfoCert

È possibile recarsi in uno degli oltre 4.000 InfoCert Point convenzionati (tabaccherie, agenzie pratiche e uffici) per completare la registrazione davanti ad un operatore, senza effettuare file. Per l’inserimento dei dati online ci vogliono circa 10 minuti.

Chi possiede una webcam può completare la procedura di registrazione online tramite un pc, tablet o dispositivo mobile, con l’assistenza di un operatore InfoCert. Il servizio è a pagamento ed è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00. Il riconoscimento via webcam è in tempo reale, mentre l’inserimento dei dati richiede mediamente 10 minuti.

Anche con InfoCert, se si dispone di una carta d’identità elettronica o una carta nazionale dei servizi attiva o, ancora, di una firma digitale, si può completare la registrazione totalmente online tramite un lettore di smart card da collegare al computer. Ci vogliono circa 20 minuti per l’inserimento dei dati online.

Intesa Id

Si può prendere appuntamento presso la sede Intesa (An IBM Company) di Torino, in Strada Pianezza 289, per completare la procedura di registrazione davanti a un operatore.

Disponibili anche il servizio via webcam gratuito (tempo di riconoscimento: 15 minuti), con carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi o firma digitale.

Lepida

Oltre all’attivazione dello Spid tramite appuntamento, carta d’identità digitale, carta nazionale dei servizi, firma digitale o webcam (a pagamento), con identiche modalità e tempistiche viste prima, Lepida offre la possibilità di avviare un video in autonomia in cui dare le generalità e mostrare il documento di riconoscimento italiano e la tessera sanitaria o, in alternativa, il tesserino del codice fiscale. Sempre nel video, occorre leggere il codice di sicurezza che viene inviato dalla società.

Per il riconoscimento con audio e video verrà chiesto di effettuare un bonifico simbolico (dai dieci centesimi ad offerta libera) come misura ulteriore a tutela del furto d’identità. Il totale del bonifico è devoluto in beneficenza sul conto del nucleo di Protezione civile della Regione Emilia Romagna.

Namirial

La società Namirial offre i servizi visti prima (tranne quello audio e video). Unica particolarità: per la registrazione tramite webcam, è a disposizione l’assistenza di un operatore Namirial. Il servizio è a pagamento ed è disponibile dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00 (esclusi i festivi).

Poste Italiane

La peculiarità del rilascio dello Spid obbligatorio da parte di Poste Italiane rispetto agli altri operatori sono:

la possibilità di registrarsi direttamente sul sito posteid.poste.it e richiedere online lo Spid attraverso un cellulare certificato presso Poste Italiane o un lettore Bancoposta. Il rilascio avviene in 5 minuti;

la possibilità di registrarsi con carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi o firma digitale in appena 5 minuti se si è in possesso delle credenziali poste.it;

la possibilità di registrarsi in 15 minuti con documento elettronico 3.0 o passaporto elettronico utilizzando l’app PosteID.

Come ampiamente detto, la richiesta del riconoscimento di persona allo sportello dell’ufficio postale è a pagamento al costo di 12 euro.

Sielte, Spid Italia e Tim

Le tre società Sielte, Spid Italia e Tim offrono le stesse modalità di registrazione e le tempistiche medie già viste in precedenza, cioè di persona, via webcam o con carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi o firma digitale. Sielte è l’unica che consente di fare il riconoscimento gratuito da remoto.