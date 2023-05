Come idratare la pelle e combattere i segni del tempo: i migliori consigli

Siracusa, 17/05/2023 - L’oggetto della nostra guida di oggi è l’organo più grande nel nostro corpo. Stiamo parlando della pelle: un elemento cruciale per la protezione dell’organismo dalle aggressioni esterne e da agenti potenzialmente pericolosi come quelli dell’inquinamento, i raggi UV, il vento e il freddo. Come se non bastasse, la pelle esercita un importantissimo ruolo estetico e, pertanto, si rivela fondamentale per la fiducia in sé stessi e per l’autostima, oltre che per il modo in cui percepiamo il nostro riflesso allo specchio giorno dopo giorno.

Insomma, volersi bene è importantissimo, così come rimanere in salute e, spesso, le due cose coincidono non a caso. Per questo motivo, sia donne che uomini, dovrebbero avere a cuore la loro pelle e mantenerla idratata, in modo da preservarne l’elasticità e la salute, specialmente sul lungo periodo. Quando si ha la pelle disidratata, infatti, si possono riscontrare problematiche di diverso tipo, tra cui secchezza, comparsa di rughe, prurito, screpolature e, molto più spesso di quanto si pensi, anche l’acne. Fattori come l’età, lo stile di vita (che negli ultimi anni è diventato sempre più frenetico e stressante per la stragrande maggioranza di noi), l’inquinamento ambientale, l’esposizione ai raggi UV e la dieta sono in grado di influenzare in maniera molto profonda la capacità della pelle di trattenere l’acqua e mantenere il giusto livello di idratazione. Per questo è importante prendersene cura e aiutarla sotto questo punto di vista.

Idratare la pelle, del resto, non è una task semplice, comunque, ed è per questo motivo che all’interno di questo approfondimento troverete anche dei consigli su come farlo che si rifanno anche ai prodotti ideali per prendersene cura, da acquistare sempre presso realtà esperte di settore – store fisici o e-commerce – come la farmacia online Clubfarma, visitabile anche in sede e particolarmente rinomata. Il suo e-store, leader nel settore di riferimento, vanta anni di esperienza in Italia e permette ai clienti di attingere da un ampio catalogo prodotti contenente i migliori sul mercato tra farmaci, prodotti cosmetici e per il viso, vantando l’approvazione del Ministero della Salute e oltre 20 anni di esperienza. Non solo, è possibile godere del range di proposte di Clubfarma anche di persona, grazie ai suoi 8 punti vendita fisici pronti ad accogliervi e a soddisfare le vostre esigenze.

Skincare routine

La primissima cosa che ci sentiamo di consigliarvi in merito alla cura utile per mantenere la pelle idratata è iniziare ad integrare all’interno della propria giornata una skincare routine. Si tratta di un momento dedicato a sé stessi, che si rivela molto utile anche solo per distendere i nervi e lasciarsi andare al relax, all’interno del quale si utilizzano dei prodotti specifici per la pelle del viso come le creme idratanti, importantissime per fornire l’idratazione necessaria e mantenere l’elasticità della pelle. Riteniamo, inoltre, opportuno suggerirvi di utilizzare anche una maschera agli ingredienti naturali da integrare, anche solo saltuariamente, all’interno della propria skincare routine per arricchirla.

L’importanza di un buon regime alimentare per mantenere idratata la pelle

Il corpo è una vera e propria macchina perfetta e, come tale, alcuni aspetti comuni per la salute si riflettono, in generale, su più parti di esso. È per questo motivo che, per mantenere una pelle idratata, risulta fondamentale bere molta acqua – almeno otto bicchieri al giorno – e consumare alimenti salutari e ricchi di acqua e nutrienti come pomodori, spinaci, angurie, meloni e cetrioli. In questo modo, si riesce a combattere la secchezza della cute e, di sicuro, si ha anche la possibilità di attingere da fonti di energia naturali e pulite, con le quali l’intero organismo comincerà a sentirsi e a lavorare meglio. Dopo aver seguito questi consigli, la vostra pelle – ma non solo – vi ringrazierà.

