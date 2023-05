Come promuovere l’occupazione delle madri?

Promuovere l'educazione della prima infanzia può aumentare l'occupazione delle donne. Secondo una valutazione condotta dal Joint Research Centre della Commissione europea, fornire assistenza all'infanzia ai bambini sotto i 3 anni porterebbe a notevoli aumenti dell'offerta di lavoro delle madri.

Per sostenere i nuovi obiettivi di Barcellona per il 2030 sull'assistenza all'infanzia, il JRC ha analizzato l'impatto delle politiche messe in atto per l’assistenza all'infanzia sulla partecipazione al lavoro delle madri in alcuni paesi dell'UE. L'impatto stimato è più alto per i Paesi con un minore sostegno per l’assistenza all'infanzia e/o una minore partecipazione lavorativa delle donne.

I Paesi selezionati (Estonia, Irlanda, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Finlandia) vedono attualmente una diversa partecipazione delle donne al mercato del lavoro (il tasso di attività delle donne in Italia e Polonia era inferiore alla media dell'UE-27 nel 2021, mentre la Finlandia e l'Estonia registrano il tasso più alto) e si caratterizzano per la presenza di differenti sistemi di assistenza all'infanzia.

Emerge come un aumento del 50% dell'istruzione e della cura della prima infanzia per i bambini sotto i 3 anni porterebbe ad un numero maggiore di offerte di lavoro femminile che vanno dal 4% (Portogallo) al 48% (Ungheria).

Gli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza all'infanzia sono stati adottati per la prima volta dal Consiglio europeo nel 2002 con l'obiettivo di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro migliorando al tempo stesso l’istruzione e l’assistenza alla prima infanzia. Nel 2022, la Commissione europea ha proposto una revisione degli obiettivi, per contribuire a promuovere ulteriormente la parità tra donne e uomini e l'emancipazione economica delle donne.