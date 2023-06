Come raddoppiare la produzione di energia rinnovabile nei prossimi 10 anni

L'attuale panorama energetico è caratterizzato da nuovi modelli di business e da un'impronta verso la transizione energetica, con la fiducia dei consumatori in primo piano. Queste sono le sfide che definiscono il settore energetico e devono essere affrontate per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Questi temi chiave sono stati al centro dell'EY Energy Summit 2023, Energy Reset, tenutosi a Roma alla presenza di rappresentanti del mondo delle istituzioni e delle imprese.

"Questa convergenza di settori si troverà ad operare in un contesto di cambiamenti esponenziali, dove il numero di veicoli elettrici in Europa moltiplicherà di 10 volte entro il 2030. Il numero delle pompe di calore installate nel mondo aumenterà di 4 volte. Tutti questi cambiamenti esponenziali determineranno il successo delle imprese e dei Paesi che riescono a utilizzare e a lavorare su questi trend, mettendo anche a rischio quelli che invece non riusciranno a operare in maniera competitiva contro questi mercati".

L'interruzione delle forniture di gas dalla Russia ha reso necessaria la diversificazione delle fonti di importazione. Individuare soluzioni alternative può essere orientato solo verso opzioni strategiche, economicamente sostenibili ed efficienti nel breve, medio e lungo termine. Questi fattori, uniti alla sospensione europea dei combustibili fossili nel trasporto entro il 2035 e agli aumentati obiettivi nazionali per la produzione di energia rinnovabile, hanno portato a una ridefinizione delle dinamiche attuali e reso necessario un cambiamento verso soluzioni più ecologiche.

"Quello a cui stiamo assistendo con la transizione energetica è un profondo cambiamento del Paese ed è un cambiamento trasversale che quindi impatta tutti quanti i processi produttivi, impatta le infrastrutture, impatta le persone e per questo l'abbiamo chiamato un vero e proprio reset. Più il Paese va verso la transizione energetica e più aumenta la fiducia dei consumatori. Bisogna andare avanti in questa direzione".

L'obiettivo a lungo termine è una transizione verso tecnologie e sistemi energetici innovativi che arrestino il global warming e garantiscano la sicurezza energetica, riducendo gli impatti negativi sull'ambiente.

Guarda il video su Evanews.eu