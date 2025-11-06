Come stanno Centrodestra e il Centrosinistra

L’ultimo sondaggio disponibile, Swg per La7, fotografa lo stato di salute del centrodestra e del centrosinistra. Con una indicazione su tutte le altre: cresce solo Fratelli d'Italia, gli inseguitori calano. Il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e sale al 31,4% e aumenta il vantaggio sul Pd di Elly Schlein, che cede lo 0,1% e scende al 21,9%. Passo indietro anche del Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,2% e ora vale il 12,6%. Ai piedi del podio, stabile la Lega all'8,2% mentre Forza Italia lascia sul terreno lo 0,1% e scivola all'8%. Giù anche Verdi e Sinistra (-0,2%), ora accreditati del 6,6%. Staccate Azione (3,1%), Italia viva (2,5%), +Europa (1,7%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 3%. Questi numeri vanno considerati quando si guarda ai movimenti e alle prospettive di evoluzione all’interno dei due schieramenti. Nel centrodestra i riflettori sono puntati soprattutto sulla Lega di Matteo Salvini, a maggior ragione dopo il pessimo risultato della componente del generale Vannacci in Toscana. Si fa avanti l’ipotesi che la Lega possa sdoppiarsi, seguendo lo schema che in Germania vede solidamente alleate Cdu e Csu, dando vita ad una componente nordista guidata da Luca Zaia, ormai ex governatore del Veneto. A fluttuare tra i due poli, con una tendenza sempre più consolidata a votare con il centrodestra resta Azione di Carlo Calenda. Il leader continua a escludere un ingresso strutturale nel centrodestra ma molto dipenderà dalla legge elettorale con cui si andrà a votare alle politiche. Fattore che peserà anche nella dialettica in corso nel centrosinistra con la leadership di Elly Schlein che potrebbe essere messa in discussione dall’esterno, con Giuseppe Conte, e anche dall’interno del Pd, con la quotazione della sindaca di Genova Silvia Salis in costante ascesa.