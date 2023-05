Comicon, a Napoli edicole votive dedicate alla principessa Zelda

in concomitanza con il Comicoc di Napoli che avrà luogo dal 28 aprile al 1 maggio presso la Mostra d’Oltremare, per le strade di Napoli sarà possibile imbattersi in singolari edicole votive dedicate alla principessa Zelda: un modo singolare per promuovere l'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in uscita il 12 maggio su Switch. Le edicole votive, piccoli altari realizzati dalla comunità o singoli privati come simbolo di devozione, descrivono tradizionalmente una vocazione per le “icone” come oggetto di culto e sono diffusissime in Italia fin dall’antichità. L’iniziativa è opera degli artisti Zeal Off e They Live, diventati celebri tra le mura partenopee grazie agli stencil della scritta “Napoli” destrutturata di Mc Connell, realizzati nell’inverno del 2021, 35 anni dopo gli originali, per ricordare il progetto proposto dalla Fondazione Napoli Novantanove di Mirella Barracco. Posizionate nei quartieri Fuorigrotta, Rione Sanità e nel Centro Storico, le edicole votive dedicate alla Principessa Zelda resteranno in città per tutta la durata del Comicon. Durante la stessa manifestazione, inoltre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di domenica 30 maggio, presso il palco centrale sarà possibile assistere a un panel presidiato dai creator Cydonia, Sabaku no Maiku e Terenas i quali si confronteranno sulle novità annunciate fino a ora in merito a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.