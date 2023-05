Il dato in uno studio sul futuro della distribuzione commerciale condotto da Confesercenti e Ipsos

I negozi continuano a diminuire. In confronto al 2019, a fine 2023 si conteranno oltre 52mila imprese del commercio in meno, per un declino complessivo del -7%. È quanto emerge da 'Il Commercio oggi e domani', lo studio sul futuro della distribuzione commerciale condotto da Confesercenti e Ipsos.