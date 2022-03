Commercio Italia-Russia, su La Ragione l'analisi di Ricolfi-Fondazione Hume

Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La Ragione - leAli alla libertà a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata all’analisi quantitativa di tematiche di attualità parla di scambi commerciali tra Italia e Russia. Dalla caduta della cortina di ferro in poi, la Russia è progressivamente diventata un partner commerciale molto importante per il nostro Paese. Tuttavia, in seguito alle recenti sanzioni, è verosimile che questo rapporto possa interrompersi, causando grosse perdite anche all’Italia. Secondo il Ministero degli Affari Esteri, nel 2021 il valore dell’interscambio commerciale tra Italia e Russia ammontava a poco più di 21 miliardi di euro.

I prodotti esportati dal nostro Paese hanno fruttato 7.696 milioni (pari al 35,5% del valore complessivo dell’interscambio), mentre l’importazione delle merci russe per un valore di 13.948 milioni di euro costituiva il 64,5% del valore dell’interscambio. Tra i beni maggiormente esportati figurano macchinari e apparecchiature industriali (27,9%), abbigliamento (11,2%) e prodotti chimici (9,3%). Altri prodotti molto apprezzati da Mosca sono le apparecchiature per uso domestico (6%), i prodotti alimentari (5,5%) e gli articoli in pelle (4,9%). Gli interessi del mercato russo ricadono soprattutto sui nostri prodotti lavorati o semilavorati.

Al contrario, l’Italia importa soprattutto materie prime e combustibili fossili. Le materie prime, tra le quali sono inclusi i prodotti estratti dalle miniere e il gas naturale, costituiscono infatti il 61% del totale dei prodotti importati. Un’altra porzione consistente (23%) è rappresentata dalle merci di derivazione metallurgica (acciaio, alluminio e altri metalli) e dai derivati del petrolio (9%). La rottura dei rapporti commerciali con un partner così importante, dunque, rappresenta un danno non indifferente per l’economia del nostro Paese. Tuttavia, la guerra in corso alle porte dell’Europa costituisce una minaccia molto più preoccupante. In quest’ottica risulta quindi fondamentale compiere ogni sforzo possibile per mettere fine alle ostilità, anche sacrificando convenienti (o utili) relazioni commerciali. L’analisi completa di Luca Ricolfi e Fondazione Hume correlata dal commento a cura della redazione de La Ragione sono disponibili sul numero di oggi del quotidiano e per sempre gratuitamente sull’ app e sito web www.laragione.eu.